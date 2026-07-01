¿Dónde Será el Próximo Partido de México? Sede Confirmada para Octavos del Mundial 2026

México ya está en octavos de final del Mundial 2026, y aunque aún espera rival, ya hay sede confirmada para su próximo partido; aquí te decimos dónde será el siguiente encuentro de la Selección Mexicana de Futbol.

Ayer, el combinado mexicano hizo historia al vencer 2-0 a Ecuador, con lo cual pasó a la ronda a la que solo pasan los 16 mejores equipos del torneo: los octavos de final.

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron que la escuadra mexicana pasara al quinto partido de manera invicta, pues no recibió un solo gol en sus encuentros con Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador.

México se convirtió así en la tercera selección de todos los mundiales que arrancó con cuatro triunfos seguidos y la puerta en cero. Las otras: Brasil en 1986 e Italia en el 90; y en la sexta con victorias contra equipos de cuatro confederaciones diferentes.

El siguiente rival

Ahora, México está a la espera de conocer a su siguiente rival. Esto ocurrirá hoy, 1 de julio de 2026, pues saldrá del cruce Inglaterra vs República del Congo.

Dicho partido de 16avos de final se jugará a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, en Estados Unidos. Por lo que al finalizar el encuentro se conocerá a la escuadra que enfrentará México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados se la Amanecen en el Ángel por Triunfo de México vs Ecuador en el Mundial 2026

Esta es la sede del próximo partido de México

Según el calendario del Mundial 2026, el siguiente partido de la Selección Mexicana será el domingo 5 de julio.

El encuentro será a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio sede en Ciudad de México (CDMX).

Cabe señalar que éste será el último encuentro del Mundial de Futbol que se lleve a cabo en México, una de las tres sedes de la justa deportiva (junto con Estados Unidos y Canadá).

En tanto, la ilusión de la afición sigue creciendo y la famosa pregunta “¿y si sí?” resuena en los rincones de la República Mexicana.

Los festejos en la Ciudad de México reunieron a un millón de personas; según el Gobierno capitalino, esta fue la cifra de aficionados que salieron a las diferentes sedes instaladas en la capital.

Y es que México terminó con la racha más larga de partidos consecutivos sin ganar en eliminación directa; 40 años después de la victoria ante Bulgaria en los octavos de final del 86.

Además, por primera vez en la historia de los mundiales, una selección de Concacaf sacó a una de Conmebol, y además, Ecuador tenía 26 juegos consecutivos sin más de un gol en contra.

SPB