¿Dónde Será el Próximo Partido de México? Sede Confirmada para Octavos del Mundial 2026

Ya hay fecha, hora y lugar del próximo partido de México en el Mundial 2026; aquí todos los detalles

México vence 2-0 a Ecuador en partido de 16avos de final en el estadio sede CDMX. Foto: CuartoscuroMéxico vence 2-0 a Ecuador en partido de 16avos de final en el estadio sede CDMX. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Con 4 victorias y sin goles en contra, México avanza a octavos del Mundial 2026. Aquí los detalles del próximo encuentro. ¿Podrá seguir haciendo historia?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+