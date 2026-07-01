¿Dónde Será el Próximo Partido de México? Sede Confirmada para Octavos del Mundial 2026
Ya hay fecha, hora y lugar del próximo partido de México en el Mundial 2026; aquí todos los detalles
México vence 2-0 a Ecuador en partido de 16avos de final en el estadio sede CDMX. Foto: Cuartoscuro
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Con 4 victorias y sin goles en contra, México avanza a octavos del Mundial 2026. Aquí los detalles del próximo encuentro. ¿Podrá seguir haciendo historia?
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PorRedacción N+
México ya está en octavos de final del Mundial 2026, y aunque aún espera rival, ya hay sede confirmada para su próximo partido; aquí te decimos dónde será el siguiente encuentro de la Selección Mexicana de Futbol.
Ayer, el combinado mexicano hizo historia al vencer 2-0 a Ecuador, con lo cual pasó a la ronda a la que solo pasan los 16 mejores equipos del torneo: los octavos de final.
Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron que la escuadra mexicana pasara al quinto partido de manera invicta, pues no recibió un solo gol en sus encuentros con Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador.
México se convirtió así en la tercera selección de todos los mundiales que arrancó con cuatro triunfos seguidos y la puerta en cero. Las otras: Brasil en 1986 e Italia en el 90; y en la sexta con victorias contra equipos de cuatro confederaciones diferentes.
El siguiente rival
Ahora, México está a la espera de conocer a su siguiente rival. Esto ocurrirá hoy, 1 de julio de 2026, pues saldrá del cruce Inglaterra vs República del Congo.
Dicho partido de 16avos de final se jugará a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, en Estados Unidos. Por lo que al finalizar el encuentro se conocerá a la escuadra que enfrentará México.
Esta es la sede del próximo partido de México
Según el calendario del Mundial 2026, el siguiente partido de la Selección Mexicana será el domingo 5 de julio.
El encuentro será a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio sede en Ciudad de México (CDMX).
Cabe señalar que éste será el último encuentro del Mundial de Futbol que se lleve a cabo en México, una de las tres sedes de la justa deportiva (junto con Estados Unidos y Canadá).
En tanto, la ilusión de la afición sigue creciendo y la famosa pregunta “¿y si sí?” resuena en los rincones de la República Mexicana.
Los festejos en la Ciudad de México reunieron a un millón de personas; según el Gobierno capitalino, esta fue la cifra de aficionados que salieron a las diferentes sedes instaladas en la capital.
Y es que México terminó con la racha más larga de partidos consecutivos sin ganar en eliminación directa; 40 años después de la victoria ante Bulgaria en los octavos de final del 86.
Además, por primera vez en la historia de los mundiales, una selección de Concacaf sacó a una de Conmebol, y además, Ecuador tenía 26 juegos consecutivos sin más de un gol en contra.