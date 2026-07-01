“Muchas Felicidades a la Selección”: Sheinbaum Destaca Juego de México "de Primerísima"

La presidenta Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana, que ayer venció a Ecuador y logró su pase a octavos de final

Sheinbaum celebra anotación de México frente a Ecuador en partido del 30 de junio 2026. Foto: CuartoscuroSheinbaum celebra anotación de México frente a Ecuador en partido del 30 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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¡Histórico triunfo de México! Sheinbaum felicita a la Selección por su pase a octavos tras vencer 2-0 a Ecuador. Orgullo nacional y profesionalismo en cada jugada. Descubre más sobre este emocionante partido.

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