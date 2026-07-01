“Muchas Felicidades a la Selección”: Sheinbaum Destaca Juego de México "de Primerísima"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su felicitación a la Selección Mexicana tras haber logrado su pase a octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer 2-0 a Ecuador en un histórico partido en el estadio sede Ciudad de México (CDMX).

En su conferencia de prensa mañanera de hoy, 1 de julio de 2026, la mandataria nacional también mostró un video con los festejos luego del triunfo del combinado mexicano, que pasó al quinto partido de la justa deportiva sin haber recibido un solo gol en los enfrentamientos con Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y ahora Ecuador.

“Muchas felicidades a la Selección”, declaró Sheinbaum Pardo.

“Dieron todo en la cancha”

La mandataria nacional destacó que los futbolistas mexicanos dieron todo en la cancha y tuvieron un juego “de primerísima”.

“Felicidades a la Selección porque la verdad fue un gran juego, de primerísima, hay quien le gusta decir ‘y si hubiera hecho esto’, pero dieron todo en la cancha y con un profesionalismo excepcional. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos”.

Destacó el orgullo de ser mexicanos, “el no sentirnos menos que nadie, al contrario, poner al frente nuestra historia, nuestros valores, la manera en que convivimos, en que recibimos al mundo entero, es un orgullo muy grande y una alegría para todas y todos los mexicanos”, sostuvo.

Mensaje a Selecciones

Adicionalmente, la mandataria envió a un mensaje a las selecciones que se hospedaron en México, pues ya solo queda un partido por realizarse en el país.

Lo anterior luego de que varias selecciones se sintieron arropadas en México.

“Fraternidad, eso es lo que es el pueblo de México, fraternidad: con nosotros mismos y hacia el exterior. Y la verdad no es por nada pero el Mundial se ha vivido en México, poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá, realmente aquí es donde se ha gozado, recibido al mundo entero de manera muy especial”.

Finalmente, dijo a todos los aficionados que siempre hay que tener cuidado y celebrar con responsabilidad, “pero es una alegría muy grande la que tiene hoy el pueblo de México”, apuntó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados se la Amanecen en el Ángel por Triunfo de México vs Ecuador en el Mundial 2026

SPB