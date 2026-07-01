¿A Qué Hora se Conoce Hoy Quién Será el Próximo Rival de México en Octavos del Mundial 2026?

Luego de la victoria de México frente a Ecuador en los 16avos de final, la Selección Mexicana de Futbol está lista para conocer a su próximo rival hoy, 1 de julio de 2026.

Aquí te decimos a qué hora se conocerá a la escuadra que enfrentará el país en los octavos del Mundial 2026, en el que el Tri sigue invicto luego de sus enfrentamientos ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador.

En tanto, la ilusión de la afición sigue creciendo y la famosa pregunta “¿y si sí?” resuena en los rincones de la República Mexicana.

Ayer, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el combinado mexicano venció a Ecuador y avanzó al quinto partido de la justa mundialista, es decir, a los octavos de final, una ronda a la que solo pasan los 16 mejores equipos del torneo.

¿A qué hora se conoce al siguiente rival?

El siguiente rival de México se conocerá este miércoles 1 de julio, pues saldrá del cruce entre Inglaterra y República del Congo.

Dicho partido de 16avos de final se jugará a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, en Estados Unidos. Por lo que al finalizar el encuentro se conocerá la escuadra que enfrentará México.

¿Cuándo es el próximo partido de México?

Según el calendario del Mundial 2026, el siguiente partido de la Selección Mexicana será el domingo 5 de julio.

El encuentro será a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio sede en Ciudad de México (CDMX).

Cabe señalar que éste será el último encuentro del Mundial de Futbol que se lleve a cabo en México, una de las tres sedes de la justa deportiva (junto con Estados Unidos y Canadá).

"¿Y si sí?" México vibra

Ayer, México venció a Ecuador en los 16avos de final y la afición mexicana desbordó en alegría.

Los festejos en la Ciudad de México reunieron a un millón de personas; según el Gobierno capitalino, esta fue la cifra de aficionados que salieron a las diferentes sedes instaladas en la capital.

Y es que México se convirtió en la tercera selección de todos los mundiales que arrancó con cuatro triunfos seguidos y la puerta en cero. Las otras: Brasil en 1986 e Italia en el 90; y en la sexta con victorias contra equipos de cuatro confederaciones diferentes.

SPB