¿A Qué Hora se Conoce Hoy Quién Será el Próximo Rival de México en Octavos del Mundial 2026?

Aquí te decimos qué sigue para la escuadra mexicana: cuándo será su siguiente partido y a qué hora se conoce hoy a su siguiente rival en el Mundial 2026

Lanzan a Julian Quiñones tras el pitazo final del juego donde México se impuso 2-0 a Ecuador. Foto: CuartoscuroLanzan a Julian Quiñones tras el pitazo final del juego donde México se impuso 2-0 a Ecuador. Foto: Cuartoscuro

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México avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Ecuador. Hoy se define su próximo rival. ¿Podrá el Tri seguir haciendo historia? Descúbrelo al finalizar el partido.

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