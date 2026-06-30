México Vibra Ante Triunfo del Tri: Del Zócalo al Ángel, Un Millón Festejan en Calles de CDMX

Miles de personas festejan en el Ángel de la Independencia los dos goles de México vs Ecuador esta noche. Un gol de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Aquí puedes ver el minuto a minuto de México vs Ecuador En Vivo Hoy: ¿Y Si, Sí? Partido de 16Avos del Mundial 2026

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum también festejó los goles de la Selección Nacional.

¡Goooooooool!

Después de su triunfo, la Presidenta publicó en su cuenta de X:

"Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer".

Miles en el Ángel de la Independencia

Debido a la emoción que ha generado el encuentro, la afición mexicana ya se concentra desde la tarde en el Ángel de la Independencia para disfrutar del partido México vs Ecuador en la fase de 16vos del Mundial 2026; así se encuentra.

Desde muy temprano, miles de personas llegaron a las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma, donde se colocaron pantallas gigantes para que los aficionados apoyen a la Selección Mexicana.

Además, para hacer amena la espera y convertir la zona centro de la Ciudad de México en una enorme pista de baile. Se presentará gratis la Sonora Santanera con María Fernanda a las 16:00 horas.

Sin embargo, también se espera la actuación de otros artistas que llenarán de música de mariachi y bailes folklóricos el ambiente mundialista en los alrededores del Ángel de la Independencia, monumento clave para las celebraciones de los mexicanos.

Entre baños de espuma, trompetas y matracas, las personas esperan con ansias el juego que puede marcar un nuevo hito en la historia del futbol internacional.

Celebran desde el Zócalo hasta Reforma

La fiesta por el partido hoy México vs Ecuador deja una serie de fotografías que N+ salió a documentar. Alegría, algarabía, celebración por lo que ha logrado la Selección Mexicana. Desde el Zócalo, Avenida Reforma y hasta el Ángel de Independencia es como los aficionados apoyan al Tri.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, "un millón de vecinos" salieron a festejar en las calles.

¿Dónde están las pantallas para ver México vs Ecuador en CDMX?

En las inmediaciones del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma se instalaron varias pantallas para que las personas puedan ver el partido México vs Ecuador, sin aglomeraciones.

Por está razón, se instalaron tres escenarios con pantallas: Ángel de la Independencia, El Caballito y Monumento a la Revolución, los mismo que en Bellas Artes.

Las pantallas gigantes también estarán en:

Glorieta del Ahuehuete

Monumento a Cuauhtémoc

Diana Cazadora

Calle Florencia

Río Rhin

Glorieta de Amajac

Avenida de la República

Avenida Juárez: esquina con Revillagigedo, Luis Moya y José María Marroquí, Bellas Artes

¿Por qué se celebra en el Ángel de la Independencia?

En N+ te hemos contado cómo ocurrió la primera celebración en el Ángel de la Independencia, la cual, claramente está relacionada con un evento deportivo.

De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la primera vez que se llevó a cabo una celebración en el Ángel de la Independencia ocurrió en 1970.

Nuestro país era la sede de la Copa Mundial y la Selección Mexicana derrotó 4-0 a El Salvador, el partido fue realmente emocionante y estremeció a los aficionados. La emoción llevó a las personas a caminar hacía el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria.

No obstante, a lo largo del tiempo, se ha consolidado como un referente de la identidad nacional. Lo anterior, porque la sociedad no solo se concentra para festejar los triunfos en competencias deportivas, también para manifestarse.

EPP