México Vibra Ante Triunfo del Tri: Del Zócalo al Ángel, Un Millón Festejan en Calles de CDMX

Un millón de vecinos ciudadanos salieron a las calles de la capital del país a festejar el triunfo del Tri, de acuerdo con el Gobierno de la CDMX

Festejos en el Ángel de la Independencia. Foto: N+Festejos en el Ángel de la Independencia. Foto: N+

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Miles de aficionados se reúnen en el Ángel para el México vs Ecuador. Pantallas y música en vivo transforman CDMX en una fiesta futbolera. Descubre más sobre esta celebración.

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