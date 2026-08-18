Disfunción Neurológica: Así es el Padecimiento que Causa Desmayos a Jamal Musiala

El futbolista Jamal Musiala, del Bayern Munich, se desplomó por segunda vez en tres días cuando su equipo jugaba un partido amistoso contra el FC Heidenheim. Luego de ser atendido, abandonó el terreno de juego.

Musiala se desmayó en el estadio del FC Heidenheim sin que hubiera contacto con algún rival, sólo unos minutos después de su entrada al campo. Esto sucedió tres días después de que se desvaneciera en el duelo ante el RB Leipzig en el Allianz Arena.

El futbolista de 23 años de edad se fue al vestidor a recuperarse, bajo supervisión médica, y posteriormente emitió un comunicado en sus redes sociales para explicar su situación.

"Me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves pero fácilmente tratables, debidas a una disfunción neurológica. Estas pueden haber provocado los incidentes recientes, como el ocurrido contra el Leipzig o ahora en Heidenheim", escribió el futbolista.

En ese sentido, Musiala explicó que estos episodios, "actualmente forman parte de mi vida cotidiana" y aseguró que está recibiendo el mejor tratamiento médico. Además, el joven jugador detalló que no existe un riesgo adicional a su salud y que seguirá jugando al futbol.

"Tras consultar estrechamente y mantener una comunicación constante con los expertos, decidí asumir este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y dedicarme a mi pasión por el fútbol. He asumido la responsabilidad de ello. En general, me siento muy bien y voy por buen camino".

Pero la pregunta es ¿en qué consiste la disfunción neurológica que afecta a Musiala? Esto es lo que sabemos:

Jamal Musiala sufre de crisis de ausencia temporales y breves causadas por una disfunción neurológica, que es una alteración en el funcionamiento cerebral que deriva en:

Problemas de visión

Alteración del equilibrio

Debilidad física

Pérdida de la sensibilidad

Desmayos o parálisis temporal

Los médicos ya le explicaron que no hay un peligro adicional para su salud. Por lo que tiene autorización para seguir entrenando y jugando al futbol con normalidad, aunque puede sufrir desvanecimientos esporádicos.

Con información de N+