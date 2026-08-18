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Disfunción Neurológica: Así es el Padecimiento que Causa Desmayos a Jamal Musiala

En menos de tres días el futbolista Jamal Musiala se desvaneció dos veces en el terreno de juego. Esto es lo que sabemos

Jamal Musiala ha explicado que está bajo tratamiento médico y que puede seguir jugando al futbol.Jamal Musiala ha explicado que está bajo tratamiento médico y que puede seguir jugando al futbol. Foto: Reuters

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El futbolista Jamal Musiala sufre crisis de ausencia temporales por una disfunción neurológica. A pesar de los desmayos, sigue jugando al fútbol. Descubre cómo enfrenta este desafío.

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