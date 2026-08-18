Calor Extremo Será Cada Vez Más Frecuente e Impactará en Adultos Mayores

Un estudio reciente reveló que el calor extremo será cada vez más frecuente e impactará en personas de más de 60 años, esto de acuerdo con The Lancet Public Health.

En la publicación se asegura que con el calentamiento global las repercusiones para la salud son más evidentes; con la estimación de 1.5 grados, el 22% de los adultos mayores del mundo, con edades de 59 años, deben soportar un calor que pone en riesgo su salud en al menos un mes al año.

Investigadores de la Universidad de Stanford han querido evaluar el cambio de las proyecciones globales para grupos de edad, por ejemplo, en adultos jóvenes, de entre 18 y 39 años, mediana edad, de entre 39 y 59, y adultos mayores, de más de 60 años, bajo escenarios de calentamiento global de 1 a 4 grados.

El estudio comparte que las altas temperaturas serán cada vez más frecuentes de lo que se pensaba en investigaciones pasadas.

Para Qinqin Kong, investigador y autor del estudio, los datos previos estaban "incompletos" al creerse que personas, jóvenes y mayores, podían soportar el calor como los adultos jóvenes sin problemas médicos.

Se asegura que esto "depende del nivel de calentamiento global, se estima que el número de personas que se enfrentan a al menos 180 horas de calor insoportable cada año es entre dos y ocho veces más que las estimaciones anteriores".

Para Harvard Health, la incidencia de afecciones relacionadas con el calor ha aumentado en los últimos cinco años, y los hombres mayores son especialmente vulnerables, según un estudio publicado en diciembre de 2022 por FAIR Health, una organización sin fines de lucro que analizó los costos y la cobertura de la atención médica.

Los investigadores analizaron 39 mil millones de reclamaciones de atención médica presentadas entre mayo y diciembre, desde 2016 hasta 2021, para identificar aquellas relacionadas con el estrés térmico, el agotamiento por calor y el golpe de calor.

El estrés térmico se caracteriza por sudoración, dolor o calambres musculares y sensación de mareo o aturdimiento. El agotamiento por calor ocurre cuando la sudoración excesiva deriva en síntomas adicionales, como dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad y pulso acelerado.

Los expertos consideran que, en el caso del golpe de calor, la afección más grave, el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura. La persona deja de sudar y su temperatura corporal se eleva a niveles peligrosos. Sin atención de emergencia, quien sufre un golpe de calor puede morir o quedar con una discapacidad permanente.

Los investigadores descubrieron que el porcentaje de pacientes diagnosticados con alguna de estas tres afecciones fue mayor en cada mes de 2021 que en el mes correspondiente de 2016.

Al analizar los datos por edad y sexo, se observó que las afecciones relacionadas con el calor afectaron principalmente a personas de 65 años o más, y a más hombres que mujeres. Estos hallazgos recuerdan una vez más a los adultos mayores la importancia de protegerse de la exposición al sol y al calor, así como de mantenerse hidratados al pasar tiempo al aire libre.

HVI