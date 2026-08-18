Salud

Calor Extremo Será Cada Vez Más Frecuente e Impactará en Adultos Mayores

Las altas temperaturas serán cada vez más frecuentes de lo que se pensaba, según una investigación de The Lancet Public Health

Estudio Revela que Calor Sofocante Será Más Frecuente e Impactará en Personas de Más de 60 AñosUn adulto mayor reciente las altas temperaturas. Foto: Harvard Health Letter

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Calor Extremo Será Cada Vez Más Frecuente e Impactará en Adultos Mayores, Revela Estudio