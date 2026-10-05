Entretenimiento

Isaiah Washington, Actor de 'Grey’s Anatomy', Rompe el Silencio tras la Muerte de su Esposa

Washington se retiró de la actuación en 2023 y pidió a sus seguidores tomarse en serio los dolores de cabeza

Isaiah Washington, Actor de Grey’s Anatomy’, Rompe el Silencio de Repentina TragediaEl actor Isaiah Washington y su esposa Jenisa. Foto: Reuters
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