Isaiah Washington, Actor de 'Grey’s Anatomy', Rompe el Silencio tras la Muerte de su Esposa

Un año y cuatro meses después de que Jenisa Garland, esposa de Isaiah Washington durante 29 años, muriera tras sufrir un derrame cerebral, el actor de "Grey's Anatomy" confirmó el deceso ocurrido en junio de 2025.

El actor había mantenido en privado durante más de un año su pérdida. "Los rumores son ciertos", dijo en una publicación de Instagram la exestrella de "Grey's Anatomy", de 63 años.

"Fue un tremendo impacto para mí y para nuestra familia", escribió Washington. "Ella sucumbió a un derrame cerebral hemorrágico masivo y nunca se recuperó".

"No sé si esta publicación es apropiada, ya que Jenisa era extremadamente reservada, pero supongo que simplemente tendré que aceptar que ella me regañe desde el otro mundo", escribió Washington.

"Ya han pasado 16 meses desde que se fue, pero dejó atrás a tres hijos increíbles para continuar su legado", escribió.

Celebridades como Viola Davis y Loni Love expresaron sus condolencias. Washington se retiró de la actuación en 2023, y pidió a sus seguidores tomarse en serio los dolores de cabeza y realizarse estudios cerebrales si es posible.

"Algunos dolores de cabeza no son simples migrañas; pueden ser algo mucho peor y una señal de advertencia", explicó.

Según expertos, los derrames cerebrales hemorrágicos, causados por la rotura de vasos sanguíneos en el cerebro, necesitan tratamiento inmediato. Los síntomas incluyen dolores de cabeza repentinos y extremadamente dolorosos, sensibilidad a la luz, mareos y dificultad para hablar.

HVI

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