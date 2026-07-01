¿Hasta Dónde Ha Llegado la Selección Mexicana en Un Mundial?

Con la victoria de este martes 30 de junio ante Ecuador, la Selección Mexicana sueña con seguir avanzando en la Copa del Mundo e igualar, al menos, lo hecho en las copas de 1970 y 1986, organizadas en suelo nacional.

El buen juego del Tri ante los sudamericanos y una fase de grupos impecable, con tres partidos ganados y cero goles recibidos, mantienen la ilusión de los aficionados a tener un torneo de ensueño.

El próximo rival de México, en la fase de octavos de final, será contra el ganador de la llave entre Inglaterra y Congo, que se jugará este miércoles entre europeos y africanos.

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Domingo, la cita con la historia

El combinado nacional solo espera a su contrincante, pues el horario y la fecha están listos para la historia: domingo 5 de julio, a las 18:00 horas, en el Estadio Sede Ciudad de México.

Y es que México podría acceder a los cuartos de final, lo más lejos que ha logrado en su historia dentro de los mundiales, en los campeonatos celebrados en casa de 1970 y 1986.

En el primero, México avanzó en la fase de grupos al empatar a cero con la Unión Soviética, vencer 4-0 a El Salvador y derrotar por la mínima a Bélgica.

En cuartos de final, fue derrotado por Italia 4-1. Cabe destacar que en ese momento, participaron 16 selecciones, por lo que una vez cubierta la primera fase, iban directo a cuartos.

En 1986, derrotó 2-1 a Bélgica, empató a un tanto contra Paraguay y derrotó 1-0 a Irak. En este torneo, ya hubo 24 equipos nacionales, por lo que hubo ronda de octavos, donde México superó 2-0 a Bulgaria.

Ya en cuartos, Alemania Federal echó a los anfitriones en la ronda de penales, siendo la última vez que nuestro país llegó a esta fase en una justa mundialista.

Con información de N+

ICM