¿Hasta Dónde Ha Llegado la Selección Mexicana en Un Mundial?

El conjunto mexicano suma, contando la actual, 18 participaciones en la justa mundialista; en la edición de Catar 2022, se quedó en la fase de grupos

Cierre de la Copa del Mundo de México 1986Cierre de la Copa del Mundo de México 1986. Foto: Reuters | Action Images / Juha Tamminen

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La Selección Mexicana avanza con paso firme tras vencer a Ecuador. ¿Podrá superar los históricos cuartos de final de 1970 y 1986? Descubre el próximo desafío el 5 de julio.

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