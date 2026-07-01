¿Hasta Dónde Ha Llegado la Selección Mexicana en Un Mundial?
El conjunto mexicano suma, contando la actual, 18 participaciones en la justa mundialista; en la edición de Catar 2022, se quedó en la fase de grupos
Cierre de la Copa del Mundo de México 1986. Foto: Reuters | Action Images / Juha Tamminen
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La Selección Mexicana avanza con paso firme tras vencer a Ecuador. ¿Podrá superar los históricos cuartos de final de 1970 y 1986? Descubre el próximo desafío el 5 de julio.
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PorRedacción N+
Con la victoria de este martes 30 de junio ante Ecuador, la Selección Mexicana sueña con seguir avanzando en la Copa del Mundo e igualar, al menos, lo hecho en las copas de 1970 y 1986, organizadas en suelo nacional.
El buen juego del Tri ante los sudamericanos y una fase de grupos impecable, con tres partidos ganados y cero goles recibidos, mantienen la ilusión de los aficionados a tener un torneo de ensueño.
El próximo rival de México, en la fase de octavos de final, será contra el ganador de la llave entre Inglaterra y Congo, que se jugará este miércoles entre europeos y africanos.
Domingo, la cita con la historia
El combinado nacional solo espera a su contrincante, pues el horario y la fecha están listos para la historia: domingo 5 de julio, a las 18:00 horas, en el Estadio Sede Ciudad de México.
Y es que México podría acceder a los cuartos de final, lo más lejos que ha logrado en su historia dentro de los mundiales, en los campeonatos celebrados en casa de 1970 y 1986.
En el primero, México avanzó en la fase de grupos al empatar a cero con la Unión Soviética, vencer 4-0 a El Salvador y derrotar por la mínima a Bélgica.
En cuartos de final, fue derrotado por Italia 4-1. Cabe destacar que en ese momento, participaron 16 selecciones, por lo que una vez cubierta la primera fase, iban directo a cuartos.
En 1986, derrotó 2-1 a Bélgica, empató a un tanto contra Paraguay y derrotó 1-0 a Irak. En este torneo, ya hubo 24 equipos nacionales, por lo que hubo ronda de octavos, donde México superó 2-0 a Bulgaria.
Ya en cuartos, Alemania Federal echó a los anfitriones en la ronda de penales, siendo la última vez que nuestro país llegó a esta fase en una justa mundialista.