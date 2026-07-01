Gianni Infantino Reconoce a México por el Triunfo ante Ecuador

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció a México tras el triunfo sobre Ecuador y destacó las escenas inolvidables y alegría descomunal en el país por este resultado.

"¡Escenas inolvidables y alegría descomunal en todo México! @miseleccionmx ha ganado su primer partido de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA en 40 años, provocando unas celebraciones increíbles en esta nación amante del fútbol"

Foto: Instagram: @gianni_infantino

Agregó que México ganó su primer partido de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA en 40 años.

Además señaló que la selección de Ecuador dejó un buena impresión esta noche, tal como lo ha hecho dijo, en todo el torneo.

México vence a Ecuador

México fue superior desde el arranque del encuentro, pero fue hasta el minuto 21, que Julián Quiñones anotó el primer gol tras una descolgada que inició por la banda izquierda el ‘Piojo’ Alvarado, Quiñones llegó a 3 goles en este Mundial.

Al 30, Raúl Jiménez anotó el segundo tanto. Para el segundo tiempo, México mantuvo su línea defensiva y contuvo la ofensiva.

Los ecuatorianos terminaron jugando con 10 hombres tras la expulsión al minuto 95 contra Piero Hincapié, bajo el nuevo protocolo de la FIFA al taparse la boca para ofender a Santi Giménez.

Con este resultado, la Selección Mexicana avanza a octavos de final, en espera de saber quién será su rival.

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Para celebrar este triunfo según cifras del Gobierno de la Ciudad de México un millón de personas acudieron al corredor de Paseo de la Reforma.

Y en todo el país se reunieron también una gran cantidad de aficionados en los diferentes puntos donde se instalaraon pantallas para seguir el encuentro.

LECQ