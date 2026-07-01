Gianni Infantino Reconoce a México por el Triunfo ante Ecuador

El presidente de la FIFA aseguró que en el país se han visto increíbles escenas de alegría, luego del triunfo sobre Ecuador

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Gianni Infantino aplaude a México por su victoria histórica contra Ecuador en el Mundial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+