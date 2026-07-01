Miles de Aficionados Celebran en Monterrey el Triunfo de México ante Ecuador

Así celebraron el triunfo de la Selección Mexicana los aficionados en la Macroplaza de Monterrey, el Parque del Agua y el Parque Fundidora que lucieron abarrotados

Celebran en Monterrey el triunfo de México ante EcuadorFoto: N+

Destacado

Monterrey se llenó de emoción con el triunfo de México ante Ecuador. La Macroplaza, el Parque del Agua y Fundidora fueron testigos de una celebración inolvidable. Descubre cómo se vivió esta noche histórica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+