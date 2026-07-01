Miles de Aficionados Celebran en Monterrey el Triunfo de México ante Ecuador

Miles de aficionados vibraron la noche de este martes 30 de junio con el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Estadio Sede CDMX. La Macroplaza de Monterrey lució a su máxima capacidad y cientos de familias se dieron cita para festejar.

Otros más celebraron el triunfo de "El Tri" en el Parque del Agua, ubicado en el municipio de Guadalupe, así como en el Parque Fundidora en Monterrey, espacios que también lucieron abarrotados de miles de personas reunidas para ver la transmisión en vivo del partido entre México y Ecuador.

La euforia de los aficionados se dejó sentir con gritos, cantos y brincos en los diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey donde se transmitió el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026. El "Sí se pudo, sí se pudo" se escuchó al unísono al finalizar el juego en el que la Selección Mexicana ganó 2 goles a 0 contra Ecuador.