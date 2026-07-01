Parque Fundidora Alcanza Capacidad Máxima; Aficionados Intentan Ingresar y Generan Movilización

La alta afluencia de aficionados provocó momentos de tensión este martes en Parque Fundidora, luego de que el recinto alcanzara su capacidad máxima.

AficionadosFoto: Miguel A González

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Parque Fundidora llegó a su capacidad máxima y provocó movilización en Metrorrey. ¿Qué medidas se tomaron?

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