Parque Fundidora Alcanza Capacidad Máxima; Aficionados Intentan Ingresar y Generan Movilización

Movilización esta tarde de este martes 30 de junio en el Parque Fundidora, luego de que el evento para ver el partido México vs Ecuador alcanzara su aforo máximo y decenas de personas intentaran ingresar por la fuerza para presenciar la transmisión.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a grupos de aficionados brincando los portones e incluso rompiendo las cadenas colocadas en algunos accesos para entrar al recinto. En las imágenes también se aprecian empujones, carreras y aglomeraciones mientras personal de seguridad trataba de contener a la multitud.

En algunos videos se aprecia incluso, que autoridades encargadas de la seguridad del recinto y sus asistentes, arrojaron presuntamente un tipo de gas para ahuyentar a la gente que intentaba ingresar.

Horas antes, los organizadores informaron que el evento había llegado a su capacidad máxima, por lo que solicitaron a la población no acudir al lugar y buscar otras opciones para seguir el encuentro.

Metrorrey suspende servicio en Y Griega

Como parte del operativo implementado por la gran concentración de asistentes, Metrorrey suspendió temporalmente el servicio en la estación Y Griega de la Línea 1, recomendando a los usuarios utilizar las estaciones Félix U. Gómez o Santa Lucía para acceder a la zona de Parque Fundidora.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidas derivadas de estos hechos; sin embargo, la situación generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la organización del evento y compartieron imágenes de las largas filas, la saturación en los accesos y el ingreso irregular de algunas personas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a atender las indicaciones del personal de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización.