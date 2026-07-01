Javier Aguirre Dice que México Merecía Una Noche Como Esta y Ya Analizan al Rival de Octavos

El entrenador de la Selección Mexicana dijo que fue justo el pase a Octavos del Mundial y que la afición ya merecía disfrutar de una noche de victoria, pero piensan en el próximo rival

Javier Aguirre"El Vasco" anticipó que el juego del domingo en el Estadio Sede Ciudad de México será el más importante de su carrera. Foto: Reuters.

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¡México avanza a Octavos! Aguirre destaca el apoyo de la afición tras vencer a Ecuador. Ahora, el reto: Inglaterra o Congo. ¿Cómo se preparan para el domingo?

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