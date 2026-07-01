Javier Aguirre Dice que México Merecía Una Noche Como Esta y Ya Analizan al Rival de Octavos

Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana, afirmó que se obtuvo una justa victoria contra Ecuador para pasar a Octavos del Mundial 2026 y que la afición ya merecía disfrutar de una noche con sabor a triunfo, pero ahora toca pensar en el próximo rival que saldrá del cruce entre Inglaterra y el Congo.

"El Vasco" anticipó que el juego del domingo en el Estadio Sede Ciudad de México será el más importante de su carrera y confió en seguir "en comunión" con los fans mexicanos, cuyo apoyo calificó como un impulso para que los futbolistas den un extra en la cancha.

Cuestionado sobre cómo ve el panaroma para la siguiente ronda, Aguirre respondió que no puede escoger a quiénes se enfrentarán. Sin embargo, reconoció que ingleses y congoleños tienen buenos equipos y envió a gente que estudiará cómo se desempeñarán este miércoles en Atlanta.

"Congo lo conocí cuando estábamos con Egipto, nos tocó. Juegan bien al futbol, tienen gente en Europa, es un equipo muy, muy intenso, también, atletas. E Inglaterra ¿Qué puedo agregar yo de Inglaterra? La Premier es para mí la mejor liga del mundo y tiene muy buenos jugadores y bueno, buen técnico, muy buen técnico. Entonces, así que no estoy para escoger, la verdad", señaló.

"Sí es cierto que veremos el partido, es cierto que tengo gente que está en ese partido y bueno, dos, uno verá a Congo, otro verá a Inglaterra y estaremos alertas de aquí al domingo para tratar de recuperar a los jugadores, tratar de seguir con este ánimo, con este entusiasmo en casa y a ver si somos capaces de hacer un partido completo", indicó.

"Un poquito insatisfecho"

Sobre el juego en el coloso de Santa Úrsula, el entrenador mexicano destacó el buen funcionamiento en los primeros 45 minutos, donde cayeron los dos únicos goles del partido por conducto de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Aguirre reconoció que Ecuador se recuperó en la segunda mitad y no se pudo ampliar el marcador en los contraataques. A pesar de ello, dijo que todo desembocó en un júbilo nacional.

"Se nos dieron las cosas en la primera parte, jugamos bien al futbol, hicimos dos goles, y la segunda parte, ya esto por razones obvias, Ecuador tenía que buscar el partido, no hay mañana para nadie, metió muchos delanteros, nos quitó la pelota, nos metió atrás", explicó.

"Y donde estoy un poquito insatisfecho es en esas contras, esa que podíamos matar el partido y no lo hicimos, pero bueno, es parte del futbol y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te diría la gente, la afición, el pueblo mexicano merecía una noche como esta", dijo.

Aseguró que fue un partido redondo por el apoyo de la afición, pero no superó al partido contra Estados Unidos en la Copa Ora del año pasado, porque ahí mantuvieron una solidez continua durante los 90 minutos.

¿Cuál es la obligación de México en el Mundial?

Javier Aguirre dijo que el único compromiso de los futbolistas mexicanos en la justa mundialistas es romperse el alma en el campo de juego.

El entrenador fue cuestionado sobre lo que México está obligado a mostrar como coanfitrión del Mundial y ante el rival en Octavos. En respuesta, señaló que los jugadores deben representar con orgullo la camiseta tricolor.

"Nuestra obligación es dar lo mejor en el campo de juego. Esa es nuestra obligación, presentarnos y defender el escudo nacional con dignidad y creo que lo hemos hecho hasta ahora", presumió.

Por último, se mostró orgulloso de dirigir al representativo de su país y hacer feliz a los mexicanos.

"Yo crecí en la colonia Lindavista también, soy hijo de migrantes que se la rifaron en este país y me enseñaron a querer mucho a México, se naturalizaron mexicanos y eso lo llevo aquí. No se me olvida nunca. Y bueno, darle una alegría a nuestra afición, a nuestro pueblo, es lo mejor que nos puede pasar", reiteró.

Aguirre señaló que los seleccionados deben festejar y descansar sin mayores reclamos por el partido ante el equipo sudamericano, pero a partir de este miércoles comenzarán a prepararse rumbo al encuentro del domingo 5 de julio.

Asimismo, destacó que el logro actual es estar entre las 16 mejores selecciones del planeta y el apoyo siempre será un revulsivo. El juego de esta noche, sugirió, será para recordar por muchos años porque se pasa a un ansiado quinto partido. Apuntó que ese acceso no lo pudo conseguir en ediciones anteriores como entrenador ni como futbolista y le dolió mucho.

ASJ