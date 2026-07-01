Desde Hace 40 Años, México No Ganaba un Partido de Eliminación Directa

México ha disputado con esta, 18 veces una copa del mundo, la última vez en que la Selección Mexicana ganó un partido de eliminación directa fue en el Mundial de 1986.

Ahí eliminó a Bulgaria con un marcador de 2 goles por 0, aunque posteriormente se enfrentó a Alemania y luego de empatar a 0 los germanos se llevaron el triunfo 4-1 en penales.

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Hace 40 años de ese resultado y este martes nuevamente lograron superar un partido de eliminación directa con lo que el próximo domingo disputarán el encuentro para buscar avanzar a cuartos de final de este Mundial.

En la justa mundialista de 1994 el cuarto partido México lo jugó contra Bulgaria nuevamente que ganó en penales 3-1 luego de un empate a 1 .

En 1998 fue eliminado por Alemania, 2-1 , después de superar la primera fase de grupos.

En 2002 la Selección Mexicana no avanzó, al caer en el encuentro de eliminación directa con Estados Unidos 2 goles a 0 .

En 2006 fue Argentina quien despidió de la justa a México al llevarse el triunfo 2-1 en la misma instancia.

En 2010 nuevamente Argentina se enfrentó a la Selección Mexicana en el cuarto partido y lo eliminó otra vez al vencerlo 3-1 .

En 2014 fue Países Bajos quien frustró el sueño al vencer 2-1 a México en la eliminación directa.

2018 fue contra Brasil donde el Tricolor quedó fuera del mundial en el partido número 4.

Y en 2022 la Selección Mexicana se quedó en la fase de grupos.

Por dichos números es que el encuentro de este martes tiene un significado especial pues rompe con esa racha de no poder ganar un partido de eliminación directa, tras superar la fase de grupos y hoy después de 4 décadas México lo hace además con paso perfecto, al vencer a Ecuador 2-0 y en la fase de grupos ganando sus encuentros ante Sudáfrica 2-0, Corea del Sur 1-0 y Chequia 3-0.

El siguiente encuentro se disputará en la Ciudad de México, el 5 de julio.

Con información de N+

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