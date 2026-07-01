Desde Hace 40 Años, México No Ganaba un Partido de Eliminación Directa

La Selección Nacional logró avanzar a octavos de final en este Mundial, ganando el encuentro de eliminación directa ante Ecuador

Juagores de la Selección Nacional celebran el triunfo sobre Ecuador.Foto: Cuartoscuro

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Después de 40 años, México gana un partido de eliminación directa en el Mundial. Con paso perfecto, superaron a Ecuador 2-0. El domingo buscan avanzar a cuartos de final.

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