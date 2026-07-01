Mueren por Asfixia 2 Mujeres y un Hombre Durante Festejos Cerca del Ángel en CDMX

Lo que comenzó como una celebración por el pase de la Selección Mexicana a los Octavos de Final del Mundial 2026 terminó en tragedia cerca del Ángel de la Independencia, donde tres personas murieron por asfixia durante los festejos, informaron autoridades de la Ciudad de México.

El gobierno de la capital del país confirmó los tres fallecimientos la madrugada de este miércoles 1 de julio, horas después de que el Tricolor derrotó por 2-0 a Ecuador en la fase de Dieciseisavos. Las víctimas fueron dos mujeres y un hombre.

"Los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

"Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", comunicó la jefa de gobierno de la CDMX.

Previamente, la secretaría de Salud capitalina reportó que una mujer de 48 años murió por asfixia luego de ser trasladada a un hospital, pues estaba inconsciente en la calle de Berna, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

📣Puesto de Mando del Sector Salud informa:



En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.



Tras… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Fue la tercera muerte de la madrugada, pues un hombre adulto de 44 y una joven de 19 de edad murieron por las mismas circunstancias, pero estas víctimas estaban a unos metros, entre las calles de Hamburgo y Lancaster.

En un breve comunicado, autoridades de Salud detallaron la atención a ambas víctimas. Primero dijeron que fueron hospitalizadas, pero luego confirmaron el fallecimiento. Los familiares de las dos personas reconocieron los cuerpos.

En un inicio, la Secretaría de Salud capitalina publicó que se trataba de dos adultos de aproximadamente 60 años de edad, sin embargo, borró ese post en la red social X y compartió el caso nuevamente sin mencionar las edades.

📣Puesto de Mando del Sector Salud informa:



En las calles de Hamburgo y Lancaster, se atendió el reporte de dos personas inconscientes, por lo que las células de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

En una tercera publicación, detalló las causas de muerte y de quiénes se trataba.

"En alcance a la información reportada: Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares", señaló.

"Desde el Gobierno de la Ciudad de México envíamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos", se aseguró.

La autoridad señaló que el caso fue atendido por células de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos.

📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa



En alcance a la información reportada:



Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares.



Desde el… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Aunque se les brindó RCP, no pudieron reanimarlos y fueron llevados a un nosocomio, donde se verificó el deceso.

Aparentemente, las tres personas eran fanáticos que acudieron al Monumento a la Independencia para celebrar el pase de México a Octavos de la justa internacional de la FIFA, luego de la victoria ante la selección de Ecuador.

Los dos sitios donde ocurrieron los hechos se encuentran justo a una cuadra del emblemático memorial, donde los mexicanos acuden a festejar las victorias del Tricolor. Tan solo la noche de este martes se reportó a un millón de fans en calles de la CDMX.

ASJ