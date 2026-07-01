Mueren por Asfixia 2 Mujeres y un Hombre Durante Festejos Cerca del Ángel en CDMX

Autoridades reportaron la muerte de tres personas por asfixia cerca de la zona de las celebraciones de fans de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia

ángelAparentemente, las tres personas eran fanáticos que acudieron al Monumento a la Independencia para celebrar el pase de México a Octavos de la justa internacional de la FIFA. Foto: Cuartoscuro.

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Lo que debía ser una fiesta se convirtió en tragedia: 2 mujeres y un hombre fallecen por asfixia tras celebrar victoria de México en el Ángel.

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