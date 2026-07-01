¿Cómo Estará el Clima Este Miércoles 1 de Julio de 2026? Se Esperan Chubascos y Lluvias

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo; mientras que seguirá el ambiente caluroso en el noroeste del país

Habitantes de la CDMX se protegen de las fuertes lluvias en la capital mexicanaHabitantes de la CDMX se protegen de las fuertes lluvias en la capital mexicana. Foto: Cuartoscuro

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Prepárate para este 1 de julio: chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizo en gran parte de México. Conoce más sobre el clima en tu región.

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