¿Cómo Estará el Clima Este Miércoles 1 de Julio de 2026? Se Esperan Chubascos y Lluvias

Para este miércoles 1 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, excepto en la península de Baja California y Sonora.

Además, se esperan precipitaciones con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del territorio nacional.

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste del territorio mexicano. Finalmente, una nueva onda tropical (núm. 14) se aproximará a las costas de Quintana Roo.

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte, centro y este), Jalisco (sur y sureste), Colima, Michoacán (oeste y noreste), Guanajuato (este), Querétaro (suroeste), Oaxaca (noroeste), Chiapas (noroeste), Veracruz (sur) y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y este), Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Hidalgo (este y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, centro y este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

En la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y Estado de México (norte, centro y oeste), acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

ICM