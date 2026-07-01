¿Por Qué es Peligroso Hacer “Volar” a las Personas en Festejos del Mundial 2026? Alerta Salud

Hacer "volar" a las personas en los festejos del Mundial 2026, puede ser peligroso; esto explican autoridades

La afición pone a "volar" a las personas en el Mundial 2026 en MéxicoFoto: N+

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¡Cuidado con el 'Quiere volar' en el Mundial 2026! Este popular festejo puede causar desde fracturas hasta conmociones. Las autoridades piden celebrar con precaución.

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