¿Por Qué es Peligroso Hacer “Volar” a las Personas en Festejos del Mundial 2026? Alerta Salud

La emoción del Mundial 2026 trajo consigo muchas celebraciones para México, pero particularmente una de ellas se ha vuelto popular: "¿Quiere volar?". No obstante, este festejo es más peligroso de lo que parece.

A través de redes sociales, se han difundido los videos en los que un grupo de aficionados se reúne para cargar a una persona.

La idea es tomarla de brazos y piernas, tomar impulso y luego de determinados movimientos, lanzarla por el aire. Acción que se repite en varias ocasiones.

La intención es demostrarle a esas personas (en su mayoría extranjeros), que son bien recibidas por los hinchas mexicanos y los invitan a divertirse.

El "Quiere volar" se presentó por primera vez en la Ciudad de México, durante los festejos del triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Posteriormente, la peculiar celebración se replicó en cada rincón del país.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de la CDMX, refiere que hacer "volar" a alguien, no es un simple acto inocente. Debido a que puede ser peligroso para la persona que es lanzada por los aires.

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¿Por qué es peligroso hacer "volar" a las personas en Mundial 2026?

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la afición para disfrutar del futbol sin poner su vida en riesgo.

"Disfruta el futbol, celebra con responsabilidad y evita lesiones. Cuidarnos es también parte del juego", indicó.

Según la Salud CDMX, hacer volar a una persona puede causarle problemas físicos que pueden derivar en complicaciones graves.

Entre los problemas que puede causar hacer volar a alguien están:

Personas que "lanzan"

Lesiones en espalda, hombros o muñeca

Desgarros musculares

Caídas por pérdidas de equilibrio

Personas que son lanzadas

Golpes en la cabeza o conmoción cerebral

Fracturas y esguinces

Lesiones en cuello, espalda, columna

Muerte

"Lanzar a una persona por los aires puede parecer divertido, pero pone en riesgo a todas las personas involucradas", recordaron las autoridades.

EPP