¿A Qué Hora Anuncian Calendario de Pagos Pensión Bienestar Julio 2026? Posibles Días de Pago

Si eres beneficiario de la Pensión de la Secretaría del Bienestar, mantente atento porque este mes se anunciarán nuevas fechas de pago para adultos mayores, madres trabajadoras, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad. En N+ te adelantamos cuándo sale el Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de Julio 2026.

El depósito que caerá este mes en la Tarjeta del Bienestar corresponde al cuarto bimestre, y como en otras ocasiones se hará en orden alfabético, según la inicial del primer apellido. Ya te adelantamos quiénes cobrarán primero el apoyo de 6,400 pesos para adultos mayores y de 3,100 pesos para mujeres.

Además, hay buenas noticias para los pensionados del IMSS e ISSSTE, por lo que en una nota previa te dijimos quiénes cobrarán y cuándo les cae el depósito.

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¿A qué hora anuncian el Calendario de Pago de la Pensión Bienestar de Julio 2026?

Tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se prevé que el nuevo Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar se dé a conocer durante la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 1 de julio de 2026.

Sería la secretaría del Bienestar, Leticia Ramirez, quien informe sobre las fechas exactas de pago por cada una de las letras del abecedario durante este espacio de televisión abierta. La información debe replicarse en las cuentas de X, Facebook y WhatsApp de la dependencia.

De modo que entre las 07:00 y 10:00 horas de este 1 de julio 2026 ya se conocerían las fechas de depósito para los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad.

De no hacerse el anuncio este miércoles, se esperaría que se dé a conocer el Calendario de la Pensión Bienestar el lunes 6 de julio de 2026.

¿Cuándo iniciaría pago de la Pensión Bienestar en Julio 2026? Posibles fechas de pago

Además del anuncio, se esperaría que este mismo miércoles inicie el depósito del bimestre julio-agosto 2026 en la Tarjeta del Bienestar. Por lo que tomando como referencia las dispersiones de meses anteriores, los posibles días de pago quedarían de la siguiente manera:

Miércoles 1 de julio - Letra A.

Jueves 2 de julio - Letra B.

Viernes 3 de julio - Letra C.

Lunes 6 y Martes 7 de julio - Letra D, E, F.

Miércoles 8 de julio- Letra G.

Jueves 9 de julio - Letra H, I, J y K.

Viernes 10 de julio - Letra L.

Lunes 13 de julio - Letra M.

Martes 14 de julio - Letra N, Ñ, O.

Miércoles 15 de julio - Letra P, Q.

Jueves 16 de julio - Letra R.

Viernes 17 de julio - Letra S.

Lunes 18 de julio - Letra T, U, V.

Martes 19 de julio - Letras W, X, Y, Z.

SARR