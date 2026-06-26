Pensionados IMSS-ISSSTE Recibirán Pago Doble en Julio 2026: ¿Quiénes y Cuándo Cae Depósito?

Se acerca una nueva fecha de pago y algunos pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán un pago doble en julio 2026. Por ello, acá te decimos quiénes cobran doble y cuándo cae el depósito.

Al inicio de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), revelaron sus calendarios de pagos a pensionados 2026 en los que establecieron los días exactos en los que depositan a sus jubilados.

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¿Cuándo depositan la Pensión ISSSTE de julio 2026?

Como en meses anteriores, el ISSSTE adelantará el pago de julio 2026 a sus pensionados, ya que de acuerdo con su calendario, el depósito de este mes se realizará el próximo lunes 29 de junio, por lo que a partir de este día, los derechohabientes podrán cobrar sus recursos. Estas son las siguientes fechas de pago:

Pago de julio: 29 de junio.

Pago de agosto: 30 de julio.

Depósito de septiembre: 28 de agosto.

¿Cuándo pagan a pensionados IMSS en julio 2026?

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará el pago de la pensión IMSS del séptimo mes del año el próximo miércoles 1 de julio 2026, de ahí que los pensionados y jubilados podrán disfrutar de sus recursos a partir de esta fecha: Esto son los siguientes días de pago:

Séptimo pago: Miércoles 1 de julio 2026.

Octavo pago: Lunes 3 de agosto 2026.

Noveno pago: Martes 1 de septiembre 2026.

¿Qué pensionados recibirán pago doble en julio 2026?

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE que obtendrán un pago doble en julio son aquellos que están afiliados a la Pensión Bienestar de Adultos Mayores, ya que además de cobrar su mensualidad de la institución a la que pertenecen recibirán el depósito de 6,400 pesos del bimestre de julio-agosto del programa social.

Los pagos del Bienestar de julio 2026 aún no tienen fechas oficiales, pero se espera que comiencen a realizarse en los primeros días del mes por orden alfabético, en una nota previa ya te dijimos cuándo sale el calendario de la Pensión Bienestar de adultos mayores de 65 años.

PPP