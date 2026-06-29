Calendario Bienestar Julio 2026: ¿Quiénes Cobran Primero Pensión para Adultos Mayores y Mujeres?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026 está a solo unos días de ser anunciado, sin embargo ya se sabe quiénes cobran primero el apoyo de 6,400 pesos para adultos mayores y el de 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años, los cuales corresponden al cuarto depósito del año.

Se acerca un nuevo mes de pago para millones de beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar y en una nota previa ya te dijimos cuándo salen las fechas de depósito y qué personas de 30 a 64 años se pueden inscribir esta semana.

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¿Quiénes cobran primero la Pensión Bienestar de julio 2026?

Los apoyos del Bienestar realizarán los depósitos de forma simultánea a los beneficiarios de sus cuatro programas, para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, los cuales se efectuarán conforme lo indique el calendario de pagos de julio-agosto, el cual avanza en orden alfabético.

De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente se paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:

Día 1: Personas con apellido paterno que inicia con la letra "A". Día 2: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B". Día 3 y 4: Adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras que su primer apellido empiece con la letra "C". Día 5: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con "D", "E", "F".

Pese a que aún no se sabe cuándo iniciarán los pagos del Bienestar en julio 2026, se estima que los depósitos comenzarán en los primeros días del mes, posiblemente el miércoles 1 o jueves 2 de julio de 2026, fechas en las que Leticia Ramírez Amaya anunciará el calendario.

Lista de apellidos cobran primero la Pensión Bienestar julio 2026

Los primeros apellidos que tendrán la posibilidad de cobrar primero el apoyo del bimestre de julio-agosto son aquellos que inician con las letras que van de la A a la C, por lo que si tu apellido aparece en los siguientes listados debes prepararte para recibir tu dinero en tu tarjeta del Bienestar:

Día 1 de pago

Aguilar.

Aguilera.

Álvarez.

Aguinaga.

Ayala.

Acevedo.

Andrade.

Arellano.

Amador.

Alarcón.

Armenta.

Arreola.

Ávalos.

Alonso.

Arias.

Armendáriz.

Abarca.

Aguayo.



Día 2 de pago

Barrera.

Bautista.

Barajas.

Becerra.

Benítez.

Bernal.

Barrón.

Barrios.

Blanco.

Balderas.

Bustos.

Briones.

Baez.

Baltazar.

Becerril.

Barragán.

Benavidez.

Barbosa.



Día 3 y 4 de pago

Cabrera.

Camacho.

Carrillo.

Castro.

Castillo.

Cruz.

Córdova.

Colmenares.

Chávez.

Cabrera.

Corona.

Calderón.

Campos.

Cano.

Cortez.

Cortes.

Cisneros.

Castellanos.



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¿Cuánto paga Pensión Bienestar en julio 2026?

Los adultos mayores de 65 años recibirán un apoyo de 6,400 pesos, correspondientes al bimestre de noviembre-diciembre 2025, mientras que a las personas con discapacidad les depositarán 3,300 pesos. Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años cobran 3,100 pesos. Y por último, las madres solteras y trabajadoras obtienen la cantidad de 1,650 pesos.

El de julio será el cuarto pago de la Pensión Bienestar en 2026, por lo que ya solo faltarán por realizarse otras dos dispersiones en el año, las cuales corresponden a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

PPP