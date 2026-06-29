Calendario Bienestar Julio 2026: ¿Quiénes Cobran Primero Pensión para Adultos Mayores y Mujeres?

Si estás a la espera de tu pago, consulta la lista de apellidos que recibirán primero la Pensión Bienestar en julio 2026 de 6,400 y 3,100 pesos

Checa Quiénes Cobran Primero Pensión para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 añosEl pago del Bienestar de julio es el cuarto del 2026. Foto: Banco Bienestar

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