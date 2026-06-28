Reinicia Registro Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos Inscriben del 29 de Junio a 4 de Julio

Checa cómo ubicar los módulos del Bienestar abiertos para hacer registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, en junio y julio 2026

Reinicia registro al apoyo Bienestar 30 a 64 años qué apellidos se inscriben del 29 de junio al 4 de julio 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 años arranca con una nueva semana de registro en julio 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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