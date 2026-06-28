Reinicia Registro Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos Inscriben del 29 de Junio a 4 de Julio

En esta semana arranca un nuevo mes y por fortuna reinicia el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años de edad y debido a la alta demanda que tiene, acá te decimos qué apellidos se inscriben del 28 de junio al 4 de julio 2026 en los Módulos del Bienestar que se encuentran instalados en hasta 24 ciudades de todo México.

Si aún no estás enterado, recuerda que esta nueva etapa de inscripciones no solo aplica para personas de 30 a 64 años. También es para adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en el módulo.

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¿En qué consiste el registro al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Enfocándonos solamente en hombres y mujeres de 30 a 64 años, dicho apoyo es apto para quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. La ayuda que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Para que haya una inscripción ordenada al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B : Lunes.

Letra C : Martes.

Letras D, E, F : Miércoles.

Letra G : Jueves.

Letras H, I, J, K, L : Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M : Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes.

Letra R : Miércoles.

Letras S, T, U : Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z : Viernes.

Rezagados: Sábado.

¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años del 29 de junio al 4 de julio 2026?

Las personas que deseen hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, los apellidos que van a poder ir a su Módulo de Bienestar más cercano durante los últimos días de junios y primeros de julio son variados, pero los más comunes por letra son estos:

Lunes 29 de junio 2026

Aguilar.

Álvarez.

Alvarado.

Ávila.

Acosta.

Antonio.

Ayala.

Aguirre.

Aguilera.

Arellano.

Armenta.

Arredondo.

Alonso.

Alarcón.

Alcántara.

Bautista.

Barrera.

Beltrán.



Martes 30 de junio 2026

Cruz.

Castillo.

Chávez.

Castro.

Contreras.

Cortes.

Cervantes.

Carrillo.

Campos.

Camacho.

Cabrera.

Cardenas.

Calderón.

Corona.

Cano.

Cuevas.

Carmona.

Cisneros.



Miércoles 1 de julio 2026

Díaz.

Domínguez.

Delgado.

Delgadillo.

De la rosa.

De la torre.

Dorantes.

Del río.

Estrada.

Espinoza.

Espinosa.

Esquivel.

Escalante.

Escobedo.

Elizalde.

Echeverría.

Florea.

Fonseca.



Jueves 2 de julio 2026

García.

González.

Gómez.

Gutiérrez.

Guzmán.

Guerrero.

Gallegos.

Galván.

Garza.

Galindo.

Guevara.

Gallardo.

Guerra.

Guillén.

Granados.

Viernes 3 de julio 2026

Hernández.

Herrera.

Huerta.

Hurtado.

Hidalgo.

Hermosillo.

Hinojosa.

Hoyos.

Ibarra.

Islas.

Izquierdo.

Iglesias.

Iturbe.

Iturbide.

Iniestra.

Inclán.

Jiménez.

Juárez.



Sábado 4 de julio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

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¿Dónde están los módulos de registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Si no sabes la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en junio 2026, durante todo ese tiempo puede hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la cuarta semana de junio 2026.

AO