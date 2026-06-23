¿Dónde Hay Farmacias del Bienestar? Gobierno Dice Cuándo Estarán en Todo el País

Este martes, 23 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre las Farmacias del Bienestar, dónde se ubican y cuándo se espera haya en todo el país.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum indicó que “en este momento están en el Estado de México, nada más”.

“Estamos trabajando un modelo de atención primaria, acompañado de Salud Casa por Casa y de las Farmacias del Bienestar", destacó la mandataria.

Adelantó que a partir de agosto-septiembre, "no solo sea en los centros de salud donde haya módulos especiales para Salud Casa por Casa, que le llamamos Farmacia para el Bienestar, sino que tengan otras opciones".

Sheinbaum Pardo explicó que se tengan opciones como “ir al centro de salud, de ir a una tienda de Alimentación para el Bienestar en zonas apartadas rurales, donde se podrá adquirir el medicamento de forma gratuita", además, expuso que "por si en algún centro de salud hay una fila, estarán las máquinas expendedoras con medicamentos básicos, pero si no se encuentran (los medicamentos) podrán incluso ir a una farmacia de una red de farmacias para adquirir su medicamento”.

Enfermeras ya pueden recetar

Por su parte, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, explicó que en el Estado de México (Edomex) “las enfermeras comenzaron a recetar desde inicio de año, pero a partir de agosto hacen modificaciones para que tengan mayor capacidad de prescripción y es cuando comenzamos el proceso nacional”.

“Legalmente las enfermeras ya lo inician en Edomex y se han capacitado a alrededor 15 mil”, añadió.

Aseguró que en el Estado de México ya están los módulos “son cerca de 400, en centros de salud del IMSS; IMSS Bienestar y tiendas de alimentación para el Bienestar y es la primera etapa para ver cómo opera y hacer el escalamiento”, destacó.

Sigue aquí la mañanera de hoy:

Con información de N+

Rar