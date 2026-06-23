¿Dónde Hay Farmacias del Bienestar? Gobierno Dice Cuándo Estarán en Todo el País

El Gobierno de México informó cuándo estarán las Farmacias del Bienestar en todo el país

Farmacias del BienestarFarmacias del Bienestar. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las Farmacias del Bienestar llegarán muy pronto a todo el país. Conoce cómo las enfermeras podrán recetar y facilitar el acceso a medicamentos gratuitos.

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