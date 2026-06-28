Hoy Hay Nuevo Registro al Apoyo a Madres Solteras 2026: Requisitos, Módulo y Cómo Asegurarlo

Cada día salen más programas que ayudan a disminuir el rezago social, por eso acá te contamos todos los detalles del nuevo registro que hay a partir de este lunes 29 de junio para el apoyo a madres solteras 2026, con los requisitos, el módulo al que se puede acudir y cómo asegurar la inscripción, misma que también puede realizarse en línea.

Durante los últimos días hubo registro a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, por eso en una nota ya te contamos cuándo sale el calendario de pagos del bimestre julio-agosto, pues esta depósito también incluye el apoyo Bienestar para madres solteras y trabajadoras.

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Los requisitos de registro para apoyo a madres solteras 2026

El programa que tiene registro abierto para madres solteras es Mujeres Plomeras 2026, el cual otorga un apoyo en especie de herramientas de plomería y un curso de capacitación en dicho oficio. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Tener de 18 años de edad en adelante.

Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

¿Dónde está el módulo para apoyo a madres solteras y cómo hacer registro en línea?

Las solicitantes puedes hacer su registro en línea en la página oficial de la Secretaría de Agua del Edomex, en este enlace: agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras. Ahí las interesadas deben completar los campos con su información personal y adjuntar todos los documentos solicitados.

El registro para Apoyo a Madres Solteras 2026 también puede realizarse de forma presencial en la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento, ubicada en Horacio Zúñiga número. 206, cuarto piso colonia Morelos primera sección, C. P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El apoyo Bienestar para madres solteras tiene registro abierto en lo que queda de junio y todo julio. La fecha límite de inscripción es hasta el 30 de septiembre 2026, solo hay que tomar en cuenta que la implementación del programa está sujeta a la demanda, al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la suficiencia presupuestal, por lo que te recomendamos inscribirte lo más pronto posible.

AO