¿Contra Quién Jugaría México en Octavos del Mundial 2026 si Elimina a Ecuador?

Este martes México jugará los dieciseisavos de final ante Ecuador en el Estadio Sede CDMX. Te decimos con qué selecciones podría enfrentarse en octavos de final del Mundial 2026.

México juega en casa, pero el camino ahora es más largo

Tras un proceso mundialista lleno de críticas y dudas, México ha hecho historia al ganar sus tres partidos de la fase de grupos en el Mundial 2026. Esta racha ha terminado por convencer a una afición que ahora se pregunta: “¿y si sí?”

Pero el camino aún reserva muchos obstáculos por delante y El Tri debe primero superar a Ecuador, acaso la única selección participante que no se inmuta ante la altura de la Ciudad de México. Este martes, el cuadro dirigido por Javier Aguirre deberá superar a una selección envalentonada tras haber vencido a Alemania.

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Si la Selección Nacional mantiene el invicto y pasa a la siguiente ronda, llegará a un quinto partido, aunque no sea el quinto con el que siempre sueña la afición. Una victoria apenas les llevaría a los octavos de final, pozo histórico donde se han hundido las esperanzas aztecas.

El camino hacia los hipotéticos cuartos de final es más largo, aunque se ha tenido la ventaja de jugar en casa.

De ganarle a Ecuador, podríamos enfrentar a Inglaterra

El hipotético rival de México en octavos de final será definido en Atlanta, el miércoles 1 de julio. En aquel partido se enfrentarán Inglaterra y la República Democrática del Congo.

El favorito es Inglaterra, aunque este Mundial 2026 se ha distinguido por favorecer los milagros y por poner en duda la hegemonía de los equipos históricos.

Inglaterra llega a los dieciseisavos como líder del grupo L, tras sumar 7 puntos. La selección de los Tres Leones derrotó a Panamá y Croacia y empató a ceros con Ghana.

La segunda opción para México sería la República Democrática del Congo

Del otro lado está la República Democrática del Congo, que no participaba en un mundial desde el mundial de 1974, en Alemania Federal. Por entonces, el país africano aparecía en los mapamundis con otro nombre, Zaire, y era gobernado por el dictador Mobutu Sese Seko, quien fue derrocado en 1997.

El Congo ha tenido una historia atribulada como pocos países. La región fue feudo personal del rey Leopoldo II de Bélgica y no ganó su independencia hasta los años sesenta. Posteriormente, estuvo sumida en una dictadura que culminó en medio de una guerra civil y que fue seguida por la guerra del Coltán, una conflagración internacional que debe su nombre al preciado mineral usado en la industria tecnológica.

El segundo país más grande de África (de hecho, es más amplio que México) aún enfrenta conflictos armados, así como la amenaza constante del ébola. En medio de tribulaciones consiguió clasificar a un Mundial. El digno empate que consiguió contra Portugal es prueba de que sería inapropiado que México despreciara a este rival.

De ganar a Ecuador, México enfrentará a su rival de octavos de final el domingo 5 de julio en el Coloso de Santa Úrsula.