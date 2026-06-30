¿Contra Quién Jugaría México en Octavos del Mundial 2026 si Elimina a Ecuador?

“¿Y si sí?” México te decimos contra qué selecciones podría jugar México si vence a Ecuador este martes en el Coloso de Santa Úrsula

Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora¿Contra quién jugaría México si vence a Ecuador? Foto: Reuters

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México se enfrenta a Ecuador en el Mundial 2026. Si gana, podría jugar contra Inglaterra o el Congo en octavos. ¿Logrará El Tri avanzar en casa?

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