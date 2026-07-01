¿Cómo le Ha Ido a México vs Inglaterra? Historial y Datos Previo a los Octavos de Final

La Selección Mexicana está haciendo un Mundial histórico. Por primera vez, el equipo nacional ganó sus primeros cuatro partidos del certamen, haciéndolo además sin recibir gol. Además, por primera ocasión en 40 años, el Tricolor logró ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo y su premio será enfrentar a una de las máximas potencias del futbol a nivel internacional, pues en la ronda de Octavos de Final, tendremos un partido México vs Inglaterra.

Aunque el equipo dirigido por Javier Aguirre seguirá teniendo la ventaja de la localía al jugar en el Estadio Sede Ciudad de México, no cabe duda de que Inglaterra llegará como favorito para este compromiso. Sin embargo, el equipo inglés sufrió para vencer a la República Democrática del Congo en Dieciseisavos de Final y el cuadro mexicano firmó una de sus mejores actuaciones históricas ante Ecuador en la misma fase.

El México vs Inglaterra será uno de los partidos más importantes en la historia del futbol nacional, pues podría ser la primera vez que la selección nacional alcanza el sexto partido de un Mundial y marcaría su regreso a los Cuartos de Final por primera vez desde 1986. Sin embargo, el historial de México ante Inglaterra no es muy favorable.

Historial y antecedentes entre México e Inglaterra

Previo al partido México vs Inglaterra de los Octavos de Final del Mundial 2026, estas dos selecciones se han enfrentado en 9 ocasiones. El balance es favorable para los ingleses, que han ganado 6 partidos, por sólo 1 victoria de México y 2 empates. Además, la única ocasión en la que se han enfrentado en una Copa del Mundo fue en 1966.

Aquí te dejamos el historial completo entre México e Inglaterra en partidos de futbol a nivel de selecciones mayores varoniles: