¿Cómo le Ha Ido a México vs Inglaterra? Historial y Datos Previo a los Octavos de Final

México e Inglaterra se verán las caras el domingo 5 de julio para jugar el partido correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026; te dejamos el historial entre ambas selecciones

Julián Quiñones después de jugar un partido del Mundial 2026 con la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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Historial México vs Inglaterra: ¿Cómo le Ha Ido a la Selección Mexicana? Antecedentes Previo a Octavos del Mundial 2026