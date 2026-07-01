¿Y Si Sí Hay Sexto Partido? Así Llega México vs Inglaterra para Octavos del Mundial 2026

La ilusión de la afición mexicana está más viva que nunca después de vencer 2-0 a Ecuador el pasado 30 de junio de 2026; en N+ te compartimos cómo llega la Selección Mexicana vs Inglaterra para los octavos de final del Mundial.

El combinado tricolar lleva cuatro triunfos consecutivos y cero goles recibidos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará en la siguiente ronda a Inglaterra, rival que terminó por definir el cruce tras la jornada de este 1 de julio.

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Más allá de los resultados, uno de los aspectos que más ha llamado la atención del Tricolor es su fortaleza defensiva.

Tras cuatro partidos disputados, México mantiene su portería invicta, una marca que lo coloca entre las selecciones más sólidas del torneo.

La zaga encabezada por Johan Vásquez y César Montes, junto con las intervenciones del arquero Raúl "Tala" Rangel, ha logrado contener a todos sus rivales, convirtiéndose en uno de los pilares del desempeño mexicano.

México escala en el Ranking Mundial

El buen momento del Tricolor también se reflejó en la clasificación internacional.

De acuerdo con la clasificación de la FIFA, México aparece en el noveno lugar del ranking mundial con 1,754.30 puntos, una posición impulsada por sus resultados. No obstante, esta clasificación se considera provisional hasta que todos los encuentros sean homologados oficialmente.

Tras eliminar a Ecuador, la Selección Mexicana se medirá contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

FBPT