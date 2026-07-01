¿Y Si Sí Hay Sexto Partido? Así Llega México vs Inglaterra para Octavos del Mundial 2026

¿Será este el Mundial de México? Con 4 triunfos, el equipo de Aguirre avanza a octavos; así va la Selección Mexicana

Selección MexicanaLa Selección Mexicana luego de su tirunfo ante Ecuador el 30 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro
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