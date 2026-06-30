Partidos de Octavos de Final del Mundial 2026 Al Momento: ¿Cómo Se Jugarán? Fechas y Horarios

Checa cómo van quedando los Octavos de Final del Mundial 2026, con las cruces, fechas y horarios de los partidos confirmados hasta el momento

Cómo Se Jugarán los Octavos de Final del Mundial 2026Los Octavos de Final se jugarán del 4 al 7 de julio. Foto: Reuters

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