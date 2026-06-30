Partidos de Octavos de Final del Mundial 2026 Al Momento: ¿Cómo Se Jugarán? Fechas y Horarios

Ya se están jugando los 16avos y han comenzado a salir los primeros ganadores los cuales avanzarán a la siguiente ronda. Por ello, ya se están definiendo los partidos de Octavos de Final del Mundial 2026 y acá te decimos cómo se jugarán al momento, con las llaves, fechas y horarios confirmados.

El torneo de la FIFA está viviendo su momento decisivo y para que no te pierdas ningún juego de los Dieciseisavos de Final, en una nota previa te contamos quiénes juegan hoy y dónde ver la transmisión de los partidos. Además de contra quién jugaría México si elimina a Ecuador.

¿Quiénes ya pasaron a Octavos de Final del Mundial 2026?

Hasta el momento, ya se han clasificados cuatro selecciones a la siguiente ronda de los partidos de eliminatorias del Mundial. Estos son los países que ya están en los Octavos de Final y ya tienen rival o esperan a su siguiente contrincante:

Canadá.

Brasil.

Paraguay.

Marruecos.

¿Cómo se jugarán los Octavos de Final del Mundial? Fechas y horarios

Al momento, han comenzado a confirmarse los primeros partidos de los Octavos del Mundial 2026, ronda que se jugará del sábado 4 al martes 7 de julio y que definirá a los clasificados a Cuartos de Final. Así van quedando los juegos:

Canadá vs Marruecos.

Fecha: sábado 4 de julio 2026.

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Houston.

Paraguay vs Francia o Suecia.

Fecha: sábado 4 de julio 2026.

Horario: 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Filadelfia.

Brasil vs Costa de Marfil o Noruega.

Fecha: domingo 5 de julio 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Nueva York.

El resto de partidos de los Octavos de Final aún no tienen ninguna selección confirmada, sin embargo, de acuerdo con las llaves definidas previo al inicio del torneo, los cruces ya tienen fechas y horarios:

México o Ecuador vs Inglaterra o Congo.

Fecha: domingo 5 de julio 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Ciudad de México.

Portugal o Croacia vs España o Austria.

Fecha: lunes 6 de julio 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Dallas.

Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina vs Bélgica o Senegal.

Fecha: lunes 6 de julio 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Seattle.

Argentina o Cabo Verde vs Australia o Egipto.

Fecha: martes 7 de julio 2026.

Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Atlanta.

Suiza o Algeria vs Colombia o Ghana.

Fecha: martes 7 de julio 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio BC Place Vancouver.

Posteriormente, los Cuartos de Final se jugarán del 9 al 11 de julio, mientras que las Semifinales se disputarán el 14 y 15 de julio, el partido por el tercer puesto se realizará el 18 de julio y la Final del Mundial 2026 está agendada para el domingo 19 de julio.

PPP