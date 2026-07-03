¿Quiénes Juegan Mañana y Qué Partidos de 16vos Mundial Van por TV Abierta Este 3 de Julio 2026?
Checa todos la lista de partidos para mañana 3 de julio del Mundial 2026 y qué juegos pasan por TV Abierta en vivo en México este viernes
La Argentina de Messi sale a escena en los partidos del Mundial de este viernes 3 de julio 2026. Foto: Getty
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PorRedacción N+
Continúa la acción de la fase de eliminación directa y debido a que hay varios juegos del Mundial para hoy, acá te decimos quiénes juegan y qué partidos de 16avos de final van por TV abierta en vivo este viernes 3 de julio 2026, pues las selecciones sudamericanas saltan al campo con el objetivo de asegurar la clasificación a los octavos de la copa.
Los partidos del Mundial para este 3 de julio son tres correspondiente a los 16vos de final e incluyen a equipos de la talla de Argentina y una Colombia que aspira a llegar lejos. El horario de cada juego es el siguiente:
Australia vs Egipto: Se juega a las 12:00 horas del mediodía (tiempo del centro de México).
Argentina vs Cabo Verde: Se juega a las 16:00 horas (4 de la tarde, tiempo del centro de México).
Colombia vs Ghana: Se juega a las 19:30 horas (7:30 de la tarde, tiempo del centro de México).
¿Qué partidos de 16vos del Mundial van por TV abierta hoy 3 de julio?
Una buena noticia para todos los aficionados del futbol es que uno de los juegos que hay este viernes se transmite por TV abierta, los otros dos pasan por la plataforma de ViX en exclusiva para todo México.
Australia vs Egipto: Pasa en exclusiva por ViX.
Argentina vs Cabo Verde: Va por Canal 5 en vivo y ViX.
Colombia vs Ghana: Pasa en exclusiva por ViX.
Ahora que ya se sabe quiénes juegan hoy 3 de julio en el Mundial y los partidos de 16vos que pasan por TV abierta en vivo, te recordamos que en N+ te traeremos el LiveBlog de dos juegos de este viernes, así puedes ver el minuto a minuto en vivo online gratis.