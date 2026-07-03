¿Quiénes Juegan Mañana y Qué Partidos de 16vos Mundial Van por TV Abierta Este 3 de Julio 2026?

Checa todos la lista de partidos para mañana 3 de julio del Mundial 2026 y qué juegos pasan por TV Abierta en vivo en México este viernes

Quiénes juegan hoy 3 de julio 2026 y qué partidos de 16avos del Mundial van por TV abierta en vivoLa Argentina de Messi sale a escena en los partidos del Mundial de este viernes 3 de julio 2026. Foto: Getty

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