¿Por Qué Cristiano Ronaldo Usó Camiseta con Número 21 al Final de Victoria vs Croacia?

El emotivo momento sucedió tras la dramática victoria de Portugal 2-1 sobre Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al concretarse el pase a octavos de final

¿Por Qué Cristiano Ronaldo usó Camiseta 21 al Final de Victoria vs Croacia?Cristiano Ronaldo y jugadores de Portugal hacen homenaje póstumo en honor de Diogo Jota en Mundial 2026. Foto: Reuters

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El capitán portugués se quitó su uniforme tradicional, se vistió con el dorsal 21 de Jota y se apreció notablemente conmovido a celebrar ante las gradas

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