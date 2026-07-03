¿Por Qué Cristiano Ronaldo Usó Camiseta con Número 21 al Final de Victoria vs Croacia?

Una de las imágenes que se hicieron viral tras la victoria de Portugal ante Croacia en el Mundial 2026 ocurrió la noche del 2 de julio cuando Cristiano Ronaldo usó la camiseta con el número 21 al final del partido.
Este gesto fue como un homenaje póstumo a su compañero de selección, Diogo Jota, quien falleció trágicamente un año antes, el 3 de julio de 2025.
Emotivo homenaje a Diogo Jota
El emotivo momento sucedió tras la dramática victoria de Portugal 2-1 sobre Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al concretarse el pase a octavos de final.
El capitán portugués se quitó su uniforme tradicional, se vistió con el dorsal 21 de Jota y se apreció notablemente conmovido a celebrar ante las gradas.
Ronaldo anota al minuto 21 y lo dedica al cielo a Diogo Jota
En una coincidencia con la victoria de Portugal, los aficionados se conmovieron con el homenaje póstumo a Diogo Jota.
El primer gol de Portugal (el empate) fue anotado por Cristiano Ronaldo en el minuto 21 mediante un tiro penal, dedicándoselo de inmediato al cielo.
El 3 de julio es la fecha exacta en la que se cumplía el primer aniversario luctuoso del exdelantero Diogo Jota.
Todo el plantel de la Selección de Portugal también se unió al tributo junto a su capitán con la camiseta de Jota frente a la afición.
HVI