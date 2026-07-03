Así Buscará Inglaterra Evitar que sus Jugadores Resientan la Altura de CDMX: En Esto Consiste

Esta es una de las acciones que implementará el equipo inglés; su DT reconoció el reto de la altura para los jugadores

Inglaterra Encuentra Solución a la CDMX para que sus Jugadores No Sufran la AlturaJugadores de la selección de Inglaterra dicen que ya tienen una solución para no padecer la altura de la CDMX. Foto: Reuters

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Para limitar las consecuencias de la hipoxia, Inglaterra implementará una técnica para no agotar antes de tiempo a sus futbolistas, ¿cuál es? Te contamos

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