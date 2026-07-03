Así Buscará Inglaterra Evitar que sus Jugadores Resientan la Altura de CDMX: En Esto Consiste

La selección inglesa dio algunas pistas de la solución que encontró para que sus jugadores no sufran la altura de la Ciudad de México y puedan dormir sin interrupciones para el partido contra México en el estadio CDMX de este domingo en el Mundial 2026.

Protegen hotel de Inglaterra en CDMX contra "serenatas"

Se dio a conocer que el hotel donde se hospedará la Selección de Inglaterra en la Ciudad de México (CDMX), para el duelo del Mundial 2026, restringirá los alrededores, y así evitar la interrupciones y "serenatas" de aficionados mexicanos como ocurrió con el combinado de Ecuador.

Esto sucede después de que la estancia de Ecuador en México que fue interrumpida por aficionados que lanzaron fuegos artificiales durante toda la noche.

Inglaterra limitará al máximo su estancia en la capital del país

Hoy se sabe que tratarán de limitar al máximo su estancia en la capital del país para mitigar los efectos de la altura.

"La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en cuatro días, pero encontraremos respuestas", dijo el técnico de la selección inglesa, el alemán Thomas Tuchel, tras imponerse en Atlanta a República Democrática del Congo, gracias a dos goles de Harry Kane.

La selección inglesa regresó a su cuartel general en Kansas City, para priorizar la recuperación de los jugadores después de un partido que los llevó al límite.

¿Cuál es la estrategia de la selección inglesa?

Inglaterra ha apostado por recurrir a la "ventana de 36 horas" el tiempo en el que el cuerpo aún no sufre de forma severa las consecuencias de jugar en altura.

El conjunto de los Tres Leones jugó en Atlanta, a unos 300 metros de altitud, y pasará a los 2 mil 240 metros de Ciudad de México, lo que consideran que da una gran ventaja a los jugadores de Javier Aguirre.

Para limitar las consecuencias de la hipoxia, Inglaterra viajará el viernes a última hora de la tarde y se instalará por la noche en la capital mexicana.

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¿Hora del Té en Cantera de Pumas?

Otras de las acciones que implementará el equipo inglés será el sábado al trasladarse a la Cantera de los Pumas de la UNAM en el Pedregal de San Ángel donde harán un entrenamiento ligero.

El domingo disputará el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante México a las 18:00 hora local.

México ha ganado los tres partidos que ha disputado en este Mundial en el estadio sede de la CDMX, ante equipos que utilizaron distintas estrategias para limitar los efectos de la altura.

Así les fue a rivales de México en estadio sede CDMX

Caso contrario ocurrió con Sudáfrica que se concentró 10 días antes a una altura superior, en Pachuca a 2 mil 460 metros. Perdió por 2-0.

Chequia estuvo solo en la víspera del juego y fue goleada 3-0 y Ecuador, que tuvo un complicado desplazamiento de 9 horas y denunció que los aficionados mexicanos perturbaron el sueño de sus jugadores, perdió también 2-0.

HVI