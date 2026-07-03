Alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Edomex, Asegura que Tigre 'Kenzo' Fue Capturado "en Muy Buen Estado"

La alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Estado de México, Diana Lizbeth Morales Méndez, aseguró que el tigre de Bengala "Kenzo" fue capturado sin ninguna herida que comprometiera su vida.

De acuerdo con Morales Méndez, el felino fue trasladado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al zoológico de Zacango sedado y con algunos rasguños.

"De aquí sale el felino en muy buen estado; obviamente iba sedado para poderlo capturar", afirmó a la prensa la alcaldesa del municipio mexiquense.

Según la Profepa, la captura de "Kenzo", el tigre de Bengala que escapó de un establecimiento privado en Tepetlaoxtoc, terminó con la muerte del ejemplar luego de que atacara al personal que participaba en el operativo de rescate.

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La captura y muerte de "Kenzo"

El operativo de búsqueda y rescate concluyó la mañana de este jueves, cuando el felino fue localizado por personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), el Parque Ecológico Zacango, el Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policías municipales y estatales, además de inspectores de la Profepa.

Durante las maniobras para capturar al tigre con vida, médicos veterinarios intentaron sedarlo mediante el uso de dardos tranquilizantes.

Sin embargo, la Profepa informó que, mientras se desarrollaban las labores de rescate, el tigre atacó al personal presente, generando un riesgo inminente para la integridad física del equipo.

Ante esa situación, las fuerzas de seguridad que participaban en el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, como parte del protocolo aplicado en este tipo de circunstancias.

AMP