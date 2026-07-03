Alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Edomex, Asegura que Tigre 'Kenzo' Fue Capturado "en Muy Buen Estado"

De acuerdo con la alcaldesa, el felino fue trasladado por la Profepa al zoológico de Zacango sedado y con algunos rasguños

Tigre de bengala blancoCapturan a tigre blanco de bengala. Foto: X, @pciviledomex

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