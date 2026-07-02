Desarticulan Red Criminal Dedicada a la Trata de Personas y Abuso Infantil en León

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó a través de un comunicado la desarticulación en León, de una red criminal en León dedicada a la trata de personas y producción de material de abuso sexual infantil, mediante la exitosa Operación Fénix XIII.

Y es que de acuerdo a los hechos e informado por la dependencia de Seguridad, destacó que lo anterior fue derivado de una alerta internacional del NCMEC, donde la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT), desplegó inteligencia forense y trabajo de campo.

Esto también provocó que elementos de varias dependencias de Seguridad de Guanajuato se sumaran a este operativo que tenía como finalidad dar con los responsables e integrales de esta banda delictiva.

Tras las indagatorias correspondientes, los agentes de investigación y elementos de Seguridad se desplegaron a la zona indicada por la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores.

Ahí, se logró capturar inicialmente a tres implicados, donde las investigaciones científicas permitieron identificar y detener a un cuarto agresor, MAURICIO “N”, logrando además el rescate de una nueva víctima menor de edad.

Presentan a los detenidos ante las autoridades correspondientes

Es importante destacar que durante los operativos realizados en la ciudad de León, los elementos no tuvieron la necesidad de hacer uso de cualquier tipo de arma, siendo una detención con saldo blanco.

Tras la detención de los integrantes de esta red, las autoridades de inmediato los trasladaron ante las autoridades correspondientes para que junto con las pruebas, se continúa su proceso.

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