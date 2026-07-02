Desarticulan Red Criminal Dedicada a la Trata de Personas y Abuso Infantil en León

Esta red se dedicaba a la trata de personas y producción de material de abuso sexual infantil, mediante la exitosa Operación Fénix XIII.

Los detenidos tras el operativo.Foto: @FGEGUANAJUATO

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Fiscalía de Guanajuato desmantela una red de explotación infantil en León tras una alerta internacional.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+