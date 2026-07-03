Lluvia Genera Afectaciones en Tlaquepaque; Hay Vehículos Arrastrados por la Corriente

Durante la tarde de este jueves se registró una intensa tormenta que afectó principalmente el sur de los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.

La precipitación provocó el cierre de pasos a desnivel de Periférico y la avenida López Mateos. Además, el agua alcanzó niveles considerables en el Periférico Sur y la avenida 8 de Julio, en Tlaquepaque, donde la corriente arrastró varios vehículos.

Al menos cinco automóviles fueron arrastrados por la corriente en el cruce de Periférico Sur y 8 de Julio, en San Pedro Tlaquepaque. Las unidades quedaron debajo de un puente, entre lodo y encharcamientos.

Sobre el Periférico, entre el camino a Toluquilla en San Pedro Tlaquepaque, se reportó un centenar de autos afectados debido a la lluvia. En este momento se realizan labores para liberar el paso.

Las autoridades informaron que, pese a los daños materiales, no se han registrado personas lesionadas.