Lluvia Genera Afectaciones en Tlaquepaque; Hay Vehículos Arrastrados por la Corriente

San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco registran diversas afectaciones debido a la lluvia de esta tarde.

Lluvia en JaliscoFoto: N+

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Tormenta en Tlaquepaque arrastra autos y cierra avenidas clave. Afectaciones en Periférico Sur y López Mateos. Sin heridos, pero daños materiales. Descubre más sobre el impacto de esta intensa lluvia.

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