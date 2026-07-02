Detienen a 20 Personas por Disturbios en Festejos en Guadalajara; hay Dos Policías Lesionados

Durante el festejo por el triunfo de México en la justa deportiva internacional, se registraron algunas riñas en la zona centro de Guadalajara, que, de acuerdo con la Policía de Jalisco, arrojaron un total de 40 personas detenidas.

En el desglose que hizo la autoridad, se da cuenta que 20 de las personas que quedaron bajo resguardo de policías estatales fueron remitidas por riña, alteración del orden público y destrozos; 11 más fueron detenidas por faltas administrativas, siete por daño a las cosas y dos más por el delito de lesiones

¿Qué ocurrió en La Minerva tras los festejos por el triunfo de la selección mexicana?

Durante los festejos en La Minerva se reportó saldo blanco; sin embargo, la glorieta amaneció cubierta con más de 26 toneladas de basura tras la concentración de alrededor de 120,000 aficionados que celebraron el triunfo de la selección mexicana.

Entre los desechos se encontraron botellas de vino y cerveza, latas de aluminio, vasos de plástico, papeles y hasta hieleras, todo dejado en el emblemático monumento.

Al concluir el encuentro, los alrededores de la glorieta se fueron llenando poco a poco de personas