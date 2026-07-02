Detienen a 20 Personas por Disturbios en Festejos en Guadalajara; hay Dos Policías Lesionados

Veinte personas han sido detenidas por disturbios ocurridos durante los festejos en la ciudad de Guadalajara

Detenidos en la MinervaFoto: N+

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20 detenidos y dos policías lesionados tras disturbios en festejos deportivos.

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