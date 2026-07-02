Cierran Circulación en Paso a Desnivel de 8 de Julio en Guadalajara por Fuerte Lluvia

El paso a desnivel ubicado en la Av. 8 de Julio fue cerrado debido a la fuerte lluvia que se registró este miércoles

Paso a desnivelFoto: Protección Civil Jalisco

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Fuerte lluvia obliga al cierre del paso a desnivel en Av. 8 de Julio, Guadalajara. Las autoridades buscan prevenir incidentes. Conduce con precaución y sigue las indicaciones.

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Cierre en Paso a Desnivel de 8 de Julio por Lluvias Fuertes