Cierran Circulación en Paso a Desnivel de 8 de Julio en Guadalajara por Fuerte Lluvia

Elementos de Protección Civil Jalisco informaron que se mantiene cerrada la circulación el paso a desnivel que se encuentra sobre la avenida 8 de Julio y la Av. Washington en Guadalajara debido a la fuerte lluvia.

Este paso a desnivel suele inundarse, por lo que automóviles han terminado varados, sin embargo, esta vez, las autoridades optaron por cerrar la vialidad para evitar este tipo de incidentes durante las lluvias.

⚠️ Atención conductores



Debido a la lluvia registrada esta tarde, al momento se mantiene cerrado a la circulación el paso a desnivel de 8 de Julio y Av. Washington, en ambos sentidos, como medida preventiva ante la acumulación de agua.



Se recomienda a la ciudadanía tomar rutas… pic.twitter.com/o21XoZG84F — Protección Civil JAL (@PCJalisco) July 2, 2026

Recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas, conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades en la zona.

Reportan inundaciones en otras calles

En Guadalajara también se reportaron más calles inundadas como la Av. Enrique Díaz de León, así como encharcamientos y tráfico lento en Héroes Ferrocarrileros y Doctor R Michel.

Cabe señalar que no se han reportado incidentes mayores, como personas lesionadas o vehículos varados.