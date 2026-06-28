Reportan Fuerte Lluvia en el Sur del Área Metropolitana de Guadalajara; Hay un Árbol Caído

La tarde de este sábado se registró una lluvia de gran intensidad en la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), principalmente en los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, donde también se reportó caída de granizo en la zona de López Mateos Sur.

De acuerdo con autoridades, el único incidente reportado fue la caída de un árbol sobre Circuito Metropolitano VFG, a la altura del fraccionamiento San Diego, en Tlajomulco. Bomberos del municipio informaron que no se registraron daños a infraestructura.

En el caso de Zapopan, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos señaló que, pese a la intensidad de la lluvia, no hubo afectaciones en el municipio.

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Lluvia superó por amplio margen el umbral de una precipitación torrencial

El académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, informó que la estación meteorológica CUAAD-05 registró una intensidad máxima de lluvia de 151.6 milímetros por hora en la zona de López Mateos Sur.

El especialista explicó que este valor se encuentra muy por encima del umbral que se considera lluvia torrencial, establecido en aproximadamente 50 milímetros por hora, por lo que se trató de una precipitación extremadamente intensa, con capacidad de rebasar la capacidad de los sistemas de drenaje y provocar inundaciones en cuestión de minutos.

Mientras tanto, en municipios como Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque no se reportaron lluvias durante ese periodo, únicamente cielo nublado.

La precipitación comenzó alrededor de las 17:00 horas y, hacia las 18:00 horas, su intensidad disminuyó de manera considerable.