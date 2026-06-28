Reportan Fuerte Lluvia en el Sur del Área Metropolitana de Guadalajara; Hay un Árbol Caído

La lluvia más intensa se registró en la zona sur del AMG, donde también se reportó granizo y la caída de un árbol, sin daños a infraestructura

Árbol caídoFoto: Bomberos de Tlajomulco

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Una tormenta intensa azotó el sur del AMG, con granizo y un árbol caído en Tlajomulco. La lluvia alcanzó niveles extremos, pero sin daños a infraestructura. Descubre los detalles.

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Intensa Lluvia y Granizo en Guadalajara; Árbol Caído Reportado