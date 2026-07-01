Reportan la Desaparición de 2 Hombres en Zapotiltic, Jalisco; Podría Haber Más Afectados

Una nueva desaparición de personas activó la alerta en el municipio de Zapotiltic, al sur de Jalisco, donde las víctimas son al menos dos hombres.

Según los últimos reportes, a ambos se les perdió la pista en la delegación de Huescalapa. La Fiscalía también considera la posibilidad de que haya más personas privadas de la libertad en el mismo hecho, aunque sin informar cuántas.

Sólo especificó que la búsqueda se centra en los dos hombres debido a que, por ellos, sí hay denuncia por desaparición, la cual fue interpuesta este martes 30 de junio por familiares.

La línea de investigación se mantiene abierta en caso de que haya más afectados, de acuerdo con la dependencia.

Más desaparecidos en Jalisco

Cabe recordar que autoridades investigan también la presunta privación ilegal de 11 miembros de una familia en Ciudad Guzmán y que, presuntamente, tres integrantes consiguieron escapar para denunciar el hecho a la Fiscalía.

Según lo relatado por dos mujeres que escaparon con una menor de edad, la familia estaba en su hogar, en un domicilio ubicado en una zona aguacatera de Ciudad Guzmán, cuando hombres armados y con el rostro cubierto ingresaron, los amagaron y se los llevaron.

Esto habría sucedido durante la noche del 29 de junio. Posteriormente las trasladaron a un punto y después de un descuido por parte de sus captores, consiguieron escapar junto con la niña.