Reportan la Desaparición de 2 Hombres en Zapotiltic, Jalisco; Podría Haber Más Afectados

La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que haya más personas afectadas.

Desaparecidos en JaliscoFoto: N+

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Alerta en Zapotiltic: Desaparecen 2 hombres y la Fiscalía investiga si hay más víctimas. La búsqueda se centra en ellos tras la denuncia de sus familias.

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