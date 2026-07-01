Celebran 45 Mil Aficionados el Triunfo de México en La Minerva de Guadalajara

Así festejan el triunfo de México ante Ecuador los aficionados en La Minerva de Guadalajara este 30 de junio

Celebran triunfoFoto: N+

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Miles de personas se congregaron en la glorieta para festejar la victoria de la Selección Mexicana, mientras autoridades mantienen cierres viales desde la calzada Independencia hasta La Minerva

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