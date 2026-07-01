Celebran 45 Mil Aficionados el Triunfo de México en La Minerva de Guadalajara

La glorieta de La Minerva volvió a convertirse en el principal punto de celebración de la afición tapatía tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador.

De acuerdo con el reporte más reciente, más de 45 mil aficionados se encuentran reunidos en el lugar, donde los festejos se desarrollan entre cornetas, banderas y muestras de alegría por la victoria del conjunto nacional.

En tanto, en la zona del Fan Festival, ubicado en el centro de Guadalajara, permanecen 51 mil 600 asistentes, por lo que se prevé que una parte de ellos se traslade hacia La Minerva para sumarse a la celebración, lo que podría incrementar la cantidad de personas concentradas en ese punto.

Mantienen cierres viales

Ante la gran afluencia de personas, las autoridades implementaron nuevamente cierres a la circulación sobre las avenidas Juárez y Vallarta, en todos sus cruces, desde la calzada Independencia hasta la glorieta de La Minerva.

El operativo busca facilitar el desarrollo de los festejos y resguardar la seguridad de los miles de aficionados que continúan celebrando el triunfo de la Selección Mexicana.