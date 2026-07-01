Más de 8 Mil Aficionados se Congregan en La Minerva para el México vs Ecuador

La glorieta de La Minerva, en Guadalajara, ya reúne a más de 8 mil aficionados que esperan con entusiasmo el inicio del partido entre México y Ecuador.

Desde horas previas al encuentro, cientos de familias y grupos de amigos comenzaron a llegar al emblemático punto de reunión para apoyar a la Selección Mexicana, generando un ambiente de celebración.

Banderas de México ondean entre la multitud, mientras los asistentes hacen sonar cornetas y expresan su entusiasmo a la espera del silbatazo inicial. La ansiedad por el comienzo del encuentro se mezcla con el ambiente festivo que prevalece en el lugar.

Despliegan operativo de seguridad

Para resguardar la integridad de los asistentes, las autoridades desplegaron un operativo conformado por 2 mil elementos de seguridad.

La presencia de los cuerpos de seguridad busca mantener el orden y brindar atención a los miles de aficionados que se dieron cita en La Minerva para vivir el partido entre México y Ecuador.