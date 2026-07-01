Más de 8 Mil Aficionados se Congregan en La Minerva para el México vs Ecuador

El ambiente es de fiesta en uno de los principales puntos de reunión de la afición en Guadalajara, donde 2 mil elementos de seguridad resguardan a los asistentes

La MinervaFoto: Policía Vial Jalisco

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La Minerva vibra con más de 8 mil fans listos para el México vs Ecuador. Un despliegue de 2 mil elementos de seguridad asegura una celebración sin contratiempos. ¡Descubre más!

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