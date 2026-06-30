Detienen a Blanco Prioritario para el Gobierno Federal en Ocotlán, Jalisco; Esto se Sabe

César Augusto ‘N’ era identificado como presunto miembro de una célula delictiva con presencia en Jalisco.

Detenido OcotolánFoto: César López

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César Augusto 'N', alias 'Tondiro', detenido en Ocotlán. Presunto sucesor de un narcotraficante, era un blanco prioritario del Gobierno Federal.

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