Detienen a Blanco Prioritario para el Gobierno Federal en Ocotlán, Jalisco; Esto se Sabe

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Ocotlán a César Augusto ‘N’, alias ‘Tondiro’ o ‘Romero 38’, durante un operativo de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, el detenido presuntamente integraba un grupo delictivo con presencia en Jalisco y era identificado como el sucesor de un importante narcotraficante en México, razón por la que figuraba como un objetivo prioritario del Gobierno Federal.

¿Cuándo consideran a alguien un objetivo prioritario?

Un objetivo o blanco prioritario es aquella persona u organización que tiene presunta participación en actividades ilícitas que afectan la seguridad o bien, el orden público.

Además, para que una persona sea considerada objetivo prioritario, autoridades se basan en investigaciones, inteligencia y el impacto que tendría su captura.



