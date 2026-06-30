Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Martes 30 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy martes 30 de junio de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El peso mexicano inicia el 30 de junio de 2026 con una cotización de $17.49 por dólar. Conoce más sobre el impacto en la frontera norte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+