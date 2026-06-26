Encuentran a Perrita Gorda en Festejo por Triunfo de México en Ciudad Victoria

Una perrita de nombre "Gorda" llevaba desaparecida desde el 27 de mayo fue reconocida por su dueña gracias a un video viral grabado durante los festejos en Ciudad Victoria.

Perrita Desaparecida Reaparece Durante Festejo por Triunfo de México en Ciudad VictoriaFoto: Ale Garcia

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Durante los festejos por el triunfo de México, una perrita perdida fue reconocida en un video viral. La dueña la encontró tras más de un mes de búsqueda.

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