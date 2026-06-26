Encuentran a Perrita Gorda en Festejo por Triunfo de México en Ciudad Victoria

Mientras decenas de aficionados celebraban el triunfo de la Selección Mexicana la noche del miércoles en Ciudad Victoria, un inesperado protagonista también se robó los reflectores, una perrita que apareció en brazos de un hombre sobre la avenida 17.

El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Horas después, la historia tuvo un desenlace feliz, pues gracias a esas imágenes su dueña logró reconocer a su mascota, que permanecía desaparecida desde el pasado 27 de mayo, cuando escapó de su domicilio en el fraccionamiento Lomas de Guadalupe.

Perrita Desaparecida en Ciudad Victoria fue Localizada en la Zona Centro

"Gorda" fue localizada en la Zona Centro de Ciudad Victoria, a unos seis kilómetros del lugar donde se extravió. Su propietaria relató que el reencuentro estuvo lleno de lágrimas y emoción.

Tras más de un mes de búsqueda, lo primero que hizo fue llevarla a una revisión médica, consentirla y comenzar su proceso de recuperación.