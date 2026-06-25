Fueron 20 Perros los Rescatados del Presunto Criadero Clandestino en Milpillas, SLP

La Fiscalía de San Luis Potosí informó que 20 perros fueron rescatados de un presunto criadero clandestino en la comunidad de Milpillas.

Abren Investigación por Posible Maltrato Animal en MilpillasFoto: N+

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20 perros rescatados de un criadero clandestino en Milpillas, San Luis Potosí, en grave estado de salud. La Fiscalía ya investiga el caso. Descubre más sobre esta operación crucial.

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