Fueron 20 Perros los Rescatados del Presunto Criadero Clandestino en Milpillas, SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó la actualización de la cifra de animales rescatados durante un operativo realizado en un presunto criadero clandestino de perros ubicado en la comunidad de Milpillas, al norte de la capital potosina.

¿Cuántos animales fueron rescatados y en qué condiciones se encontraban?

De acuerdo con la fiscal Manuela García Cázares, fueron 20 perros los que fueron localizados con vida, aunque presentaban condiciones graves de abandono y mal estado de salud.

Durante la intervención también fueron encontrados restos de otros canes, sin que hasta el momento se haya determinado con precisión a cuántos animales corresponden.

La Fiscalía informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con la persona responsable del lugar. De comprobarse responsabilidades, el caso podría ser investigado bajo el delito de maltrato animal.

Las autoridades señalaron que continuarán con las diligencias correspondientes para reunir los elementos necesarios y determinar la situación legal del responsable.