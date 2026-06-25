Nacen Trillizos en Perfecto Estado de Salud en San Luis de la Paz, Guanajuato

La Familia Romero Molina creció en el número de sus integrantes, al nacer trillizos en el Hospital de San Luis de la Paz. Los bebés están en buen estado de salud.

Los bebés nacieron sanos.Foto: N+

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La familia Romero Molina de San Miguel de Allende recibe a trillizos en perfecto estado de salud.

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