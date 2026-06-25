Nacen Trillizos en Perfecto Estado de Salud en San Luis de la Paz, Guanajuato

Una familia originaria de San Miguel de Allende, tuvo que ser trasladada al Hospital de San Luis de Paz, donde tuvieron a sus trillizos, los cuales nacieron con un buen estado de salud, así como de su mamá.

De acuerdo a autoridades de Salud, la mamá y el papá son originarios de San José del Fraile en San Miguel de Allende, y al acudir a la clínica en esta región, los doctores decidieron trasladarlos a otro hospital con la finalidad para tener las condiciones adecuadas en este parto.

Ante ello, se decidió llevarlos al Hospital Materno en San Luis de la Paz, donde un equipo de médicos especializados ya los esperaban, pues el parto por parte de la mamá, representaba un riesgo para su salud.

Ahí, María Andrea, la mujer embarazada, tuvo que ser intervenida a través de una cesárea a los pocos minutos, ya que al contar con 34 semanas de gestación, se tenía que realizar este tipo de proceso.

Después de un par de minutos, los doctores lograron realizar con éxito la operación y así traer al mundo a los tres varones trillizos, los cuales no presentaban ningún problema de salud tras ser valorados minuciosamente.

Los trillizos nacen con un peso adecuado

Por su parte, el director del Hospital Materno de San Luis de la Paz, dio a conocer detalles sobre este embarazo, donde afirmó que el primero de los bebés en nacer contó con un peso de un kilo 945; el segundo de un kilo con 660 y el tercero, con un peso de un kilo 455 gramos.

Asimismo, se informó que de seguir con un buen proceso de recuperación de los trillizos como de su mamá, podrán ya ser dados de altas en un par de días, donde se reunirán con sus dos hermanos y quedar así formada la familia por cinco integrantes.

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