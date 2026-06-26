Alertan por Evento de Surada en Tamaulipas; Prevén Fuertes Rachas de Viento el Fin de Semana

Protección Civil de Tamaulipas alertó por un evento de Surada que se presentará durante este fin de semana.

Alertan por Calor en TamaulipasFoto: N+

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Protección Civil alerta por fuertes vientos en Tamaulipas este fin de semana. Asegura objetos sueltos y evita actividades al aire libre. Infórmate por canales oficiales.

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