Alertan por Evento de Surada en Tamaulipas; Prevén Fuertes Rachas de Viento el Fin de Semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas emitió un aviso preventivo por un evento de surada que se presentará durante este fin de semana en diferentes regiones del estado, favoreciendo un incremento en la velocidad del viento y un ambiente cálido.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos del sur y sureste de 25 a 45 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 km/h en la zona norte. En la zona centro se prevén vientos de 25 a 65 km/h; en la región cañera, de 20 a 40 km/h, y en el sur del estado, de 25 a 45 km/h.

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¿Qué es un Evento de Surada?

La Surada es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de vientos fuertes provenientes del sur y sureste, que ocasionan un aumento en la temperatura, disminuyen la humedad y pueden generar rachas intensas capaces de provocar la caída de ramas, anuncios, estructuras ligeras y otros objetos expuestos.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre, extremar precauciones al conducir, mantenerse alejado de postes, cables o estructuras con riesgo de caer y seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales.