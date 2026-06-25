Niña de 5 Años Fallece Luego de Ser Atropellada Junto a su Padre en Matamoros

Una menor de 5 años falleció luego de ser arrollada junto a su padre en la avenida Camión Real en Matamoros, Tamaulipas.



De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando ambos cruzaban la vialidad y fueron impactados por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras el incidente.



Trasladaron de forma particular a la menor y a su padre al hospital de la Sexta. Ahí, el personal médico confirmó que la niña perdió la vida minutos después de su ingreso. Su padre resultó con golpes severos y permanece bajo valoración médica. Hasta el momento, su estado se reporta como reservado.



Serán las autoridades quienes iniciaran la carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo y omisión de auxilio. La avenida Camino Real fue cerrada parcialmente durante las labores de los peritos.

Detienen a Presunto Responsable de Atropellar a Macaria y su Padre en Matamoros

Las investigaciones por el atropellamiento que cobró la vida de una niña de 5 años en la colonia Camino Real registraron un avance este jueves, luego de que fuera presentado ante el Ministerio Público el presunto responsable de los hechos.

De acuerdo con la información, la persona señalada como probable responsable fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, que será la encargada de determinar su situación jurídica y dar continuidad a la carpeta de investigación correspondiente.

El caso generó consternación en la comunidad luego de que la menor, identificada como Macaria, perdiera la vida tras ser arrollada junto a su padre cuando intentaban cruzar la avenida Camión Real. Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un hospital; sin embargo, la niña falleció minutos después de ingresar debido a la gravedad de las lesiones.

Por estos hechos, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades legales correspondientes.