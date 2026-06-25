Niña de 5 Años Fallece Luego de Ser Atropellada Junto a su Padre en Matamoros

Una niña de apenas 5 años perdió la vida luego de ser atropellada junto a su padre cuando intentaban cruzar la avenida Camión Real.

Niña de 5 Años Fallece Luego de Ser Atropellada Junto a su Padre en MatamorosFoto: @noticias_tams

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Impactante accidente en Matamoros: una menor fallece y su padre está grave tras ser arrollados. El responsable se dio a la fuga. Detalles de la investigación aquí.

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