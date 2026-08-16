Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 16 de Agosto 2026
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 16 de agosto de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes:
12:21 horas. En Michoacán se registra cierre total de circulación por accidente cerca del Km 004+000 de la carretera Morelia-Uruapan. Atienda indicación Vial.
11:50 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 92, dirección La Tinaja. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.
11:45 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 232, dirección Cd. Mendoza. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
11:42 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 3, dirección Iguala. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra barrera metálica e incendio de motocicleta). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
11:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 92, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada).
Dirección Isla, opera de manera normal.
11:17 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 232, dirección Cd. Mendoza. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (maniobras para retiro de unidad con falla mecánica). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
10:59 horas. En Michoacán tras accidente cerca del Km 008+300 de la carretera La Rinconada-Ecuandureo. Maneje con precaución.
10:55 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 232, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
10:53 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 92. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Maneja con precaución.
10:32 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 92, dirección La Tinaja. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
10:15 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 34, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (incendio de autobús). Maneja con precaución.
10:14 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 92, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución.
08:51 horas. En Nayarit se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 152+200 de la carretera Guadalajara-Tepic a la altura de la caseta de cobro Santa Maria del Oro con dirección Guadalajara. Atienda indicación Vial.
08:40 horas. Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 072+000 de la carretera Querétaro - León con dirección Villagrán Gto. Atienda indicación Vial.
08:17 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN- Libramiento Cuernavaca, km 83, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
08:00 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja-Isla, km 34, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (incendio de autobús).
07:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja-Isla, km 34, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (incendio de autobús).
07:45 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 83, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).
06:48 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 83, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).
06:40 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 34, dirección La Tinaja. Se restablece la circulación con reducción de carriles por atención de accidente (incendio de autobús).
01:33 horas. Se restablece la circulación en la autopista Champotón–Campeche, km 182, dirección Champotón, tras la atención de un incidente por caída de árbol.
01:32 horas. Se registra reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 142, por choque de un automóvil contra el muro central.
01:18 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 44, dirección Isla, por atención de una incidencia.
01:15 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Champotón–Campeche, km 182, dirección Champotón, por la caída de un árbol.
01:14 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Pera–Cuautla, km 1, dirección Cuautla, tras la atención de un accidente.
01:13 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 142, dirección Acapulco, por la volcadura de un automóvil.
00:39 horas. Se registra lluvia en la autopista Cuernavaca–Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta.
00:26 horas. Se restablece la circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, Plaza de Cobro Cuitláhuac, tras la atención de un incidente.
00:05 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 75, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.
00:00 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 73, dirección Gómez Palacio, por un tractocamión con falla mecánica.
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