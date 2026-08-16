Seguridad

Habitantes Queman Patrulla tras Accidente Carretero en Álamo Temapache; Una Persona Murió

Un choque entre una patrulla y un auto dejó como saldo una persona sin vida en Álamo Temapache. Tras el percance, habitantes quemaron la unidad policial.

Habitantes Queman Patrulla tras Accidente Carretero en Álamo Temapache; Una Persona MurióLa quema de la unidad se registró tras el accidente. Foto: Hipólito Tapia Moreno

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Accidente mortal en Álamo Temapache: una patrulla choca y pobladores incendian vehículos policiales.

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