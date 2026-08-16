Habitantes Queman Patrulla tras Accidente Carretero en Álamo Temapache; Una Persona Murió

La tarde de este sábado 15 de agosto se registró la quema de una patrulla y una motocicleta policial tras un accidente carretero en la zona norte de la entidad veracruzana, donde fue reportada una víctima mortal, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron en la carretera Álamo-Tihuatlán, a la altura de la colonia Unidad y Trabajo, perteneciente al municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado.

Según lo informado, presuntamente una patrulla de la Policía Estatal chocó contra un automóvil compacto, dejando como saldo a una víctima mortal, la cual, según testigos, respondía en vida como 'Don Pedro', quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

El vehículo en el que viajaba la víctima quedó prácticamente destrozado y la patrulla presentó daños severos. Versiones preliminares refieren que el automóvil intentaba ingresar a una gasolinera cuando ocurrió el impacto.

Tras registrarse dicho percance, pobladores de la zona incendiaron la patrulla involucrada, así como una motocicleta policial. La mecánica del accidente será determinada mediante peritajes de las autoridades ministeriales.

Elementos de la Marina y de la Policía Municipal se encargaron de reforzar la seguridad en la zona, mientras que las autoridades ministeriales se encargan de investigar los hechos ocurridos en la carretera Álamo-Tihuatlán en el municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado.