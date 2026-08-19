Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Siete Personas tras Cateos en Chatarreras de Veracruz

Tras los operativos realizados en Veracruz durante los últimos días, se reportó que varias personas fueron arrestadas en el municipio porteño.

Dictan Prisión Preventiva a Siete Personas tras Cateos en Chatarreras de VeracruzEn el operativo se aseguraron diversos kilos de cobre, cartuchos de diferentes calibres, entre otros indicios. Foto: Fiscalía General del Estado de Veracruz

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Siete arrestados en cateos en chatarreras de Veracruz. Fiscalía asegura cobre y cartuchos. Descubre más sobre este operativo en el municipio porteño.

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