Dictan Prisión Preventiva a Siete Personas tras Cateos en Chatarreras de Veracruz

Elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional Veracruz, llevaron a cabo una diligencia de cateo, la cual fue instruida por la autoridad judicial. El inmueble donde se llevaron a cabo las labores se encuentra ubicado en la colonia Valentín Díaz de la ciudad de Veracruz, logrando la detención en flagrancia de siete personas.

Según lo informado dicho operativo se llevó a cabo el pasado viernes 14 de agosto del año en curso y también se aseguraron diversos kilos de cobre, así como cartuchos de diferentes calibres, notas de remisión e incluso libretas.

Tras llevarse a cabo estas acciones, las personas que fueron detenidas, posteriormente se pusieron a disposición del órgano jurisdiccional y se llevó a cabo la audiencia inicial para determinar cual podría ser su situación legal.

En dicha audiencia, la instancia judicial legalizó la detención y la Fiscalía formuló la imputación correspondiente en contra de Celestino “N”, Emmanuel de Jesús “N”, Fernando “N”, Antonio de Jesús “N”, Melvin Antonio “N”, Víctor Ociel “N” y Wendy Nayeli “N”.

Los hoy imputados fueron señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de encubrimiento por recepción y cohecho. En ese sentido, la autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 336/2026.