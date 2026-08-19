Internacional

Consulado Apoya a Mexicano Detenido en Centro de ICE en California

La sede diplomática indicó que brindó 5 mil dólares para la defensa del migrante, quien está en el mismo sitio donde otro connacional murió en marzo pasado

ICEDebido a los daños de salud del mexicano, el caso fue "elevado" a la Embajada de México en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+