Consulado Apoya a Mexicano Detenido en Centro de ICE en California

El Consulado de México en San Bernardino, California, informó que continúa brindando apoyo a un connacional que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y quien presenta lesiones en uno de sus brazos.

En un comunicado, la sede diplomática dijo que el mexicano se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, donde se ha requerido que sea atendido por médicos, debido a las afectaciones. Se trata del mismo lugar donde otro connacional murió en marzo pasado.

"El Consulado ha realizado diversas gestiones ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para solicitar que reciba atención médica adecuada y el tratamiento especializado que requiera", se indicó sobre el caso reciente.

Asimismo, el Consulado indicó que brindó 5 mil dólares para que el migrante pague un abogado y procese su liberación.

"Como parte de su defensa, se encuentra pendiente ante una corte federal una petición de habeas corpus mediante la cual se solicita su liberación inmediata, cuya resolución está pendiente desde febrero de 2026", se añadió.

Debido a los daños de salud, el caso fue "elevado" a la Embajada de México en Estados Unidos, que también realiza gestiones ante las autoridades estadounidenses para favorecer que reciba la atención médica correspondiente.

"Se continuará dando seguimiento prioritario a su situación médica y jurídica, así como a las condiciones reportadas en el centro de detención, y mantendrán las gestiones necesarias para procurar el respeto de sus derechos", añadió el Consulado.

El pasado 27 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consulado en San Bernardino fue notificado sobre el fallecimiento de un mexicano detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto.

El migrante murió la noche del 25 de marzo, mientras estaba bajo custodia de autoridaes migratorias. Aunque fue llevado a un hospital en Victorville, California, no fue posible salvarle la vida.

COMUNICADO | El Consulado de México en San Bernardino continúa brindando atención consular a un connacional detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California. pic.twitter.com/1QCGiCwzPe — Consulmex San Bernardino (@consulmexsanbe) August 18, 2026

En ese momento, se exigió una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia.

El pasado 22 de julio, el gobierno de México informó que la SRE ha presentado 20 denuncias, tras el fallecimiento de 17 personas mexicanas en operativos o bajo custodia del ICE.

ASJ