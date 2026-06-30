Profesor de Bachillerato es Detenido por Presunto Abuso en Veracruz; Esto se Sabe

En Agua Dulce, elementos ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un profesor del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Plantel 04 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, en agravio de una estudiante menor de edad.

La persona detenida fue identificada como Guadalupe "N", es investigado por hechos que presuntamente ocurrieron al interior de la institución educativa. Debido a que la víctima es menor de edad, su identidad permanece reservada conforme a lo establecido por la ley.

Según los datos recabados Guadalupe “N” además de desempeñarse como profesor en el plantel educativo, el ahora imputado también es conocido por ejercer como pastor de una iglesia.

Tras su detención, Guadalupe "N" sería presentado ante un juez de control Las Choapas para realizar la audiencia inicial, y así poder determinar su situación legal.

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