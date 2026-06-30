Profesor de Bachillerato es Detenido por Presunto Abuso en Veracruz; Esto se Sabe

Un hombre identificado con Guadalupe “N” de ocupación profesor fue aprehendido por elementos ministeriales señalado por el presunto abuso de un estudiante menor de edad.

profesor es detenido por presunto abuso de estudiante en Veracruz.Foto: Cristina Juárez del Sue

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Alarma en Veracruz: Detienen a profesor del Colegio de Bachilleres por presunto abuso de un menor. Guadalupe 'N' también es pastor. Conoce más sobre este caso en desarrollo.

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